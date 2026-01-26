Čistiaci prostriedok na ošetrené drevené podlahy RM 534, 500ml

Na dôkladné čistenie šetrné k materiálu, oživenie a ošetrenie drevených podláh s ochrannou vrstvou. S účinnou ochranou pred premočením proti napučaniu podlahy. S čerstvou citrónovou vôňou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 65 x 210


Oblasti využitia
  • Parkety s ochrannou vrstvou
  • Laminátové podlahy
  • Korkové podlahy