Čistiaci prostriedok na ošetrené drevené podlahy RM 534, 500ml
Na dôkladné čistenie šetrné k materiálu, oživenie a ošetrenie drevených podláh s ochrannou vrstvou. S účinnou ochranou pred premočením proti napučaniu podlahy. S čerstvou citrónovou vôňou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 65 x 210
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Parkety s ochrannou vrstvou
- Laminátové podlahy
- Korkové podlahy