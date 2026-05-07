Prírodný čistiaci prostriedok na podlahy RM 538N, 500ml

Perfektné pre všetky utesnené tvrdé podlahy: prírodný čistiaci prostriedok RM 538N s vegánskou receptúrou na dlhotrvajúcu čistotu. Pôsobí proti nečistotám a nepríjemným zápachom.

Prírodný čistiaci prostriedok na podlahy RM 538N účinne odstraňuje nečistoty, stopy a eliminuje nepríjemné pachy. Receptúra je vegánska a neobsahuje žiadne mikroplasty, silikón ani pigmenty, a preto je ideálna pre domácnosti s deťmi alebo pre majiteľov domácich miláčikov s obzvlášť vysokými požiadavkami na prirodzenú a dlhotrvajúcu čistotu. RM 538N je vhodný pre všetky zariadenia na čistenie tvrdých podláh Kärcher a možno ho použiť na všetky utesnené tvrdé podlahy (napr. na dlaždice, kameň, vinyl, PVC, linoleum, ako aj na utesnené drevené a korkové podlahy).

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Oblasti využitia
  • Korkové podlahy
  • Kamenné podlahy
  • Parkety s ochrannou vrstvou
  • Laminátové podlahy
  • Drevené podlahy