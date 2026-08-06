RM 536 Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, 750 ml, 750ml

Na všetky tvrdé podlahy: Univerzálny čistič podláh RM 536. Odstraňuje stopy po chodení a výsledkom je čistota bez šmúh. S ochranou proti premočeniu podláh a s citrónovou vôňou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 750
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 67 x 67 x 260
RM 536 Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, 750 ml, 750ml
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Korkové podlahy
  • Kamenné povrchy
  • Drevené podlahy
  • Vinyl