RM 536 Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, 750 ml, 750ml
Na všetky tvrdé podlahy: Univerzálny čistič podláh RM 536. Odstraňuje stopy po chodení a výsledkom je čistota bez šmúh. S ochranou proti premočeniu podláh a s citrónovou vôňou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|750
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|67 x 67 x 260
Kompatibilné stroje
- Čistič tvrdých podláh FC 4-4 Battery Set 4B Duo
- Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless
- Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless Plus
- Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless Plus Stone
- Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless Stone
- Čistič tvrdých podláh FC 8 Smart Signature Line
- Čistič tvrdých podláh FCV 2 Natural N 3v1
Oblasti využitia
- Korkové podlahy
- Kamenné povrchy
- Drevené podlahy
- Vinyl