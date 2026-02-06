Nadstavec na čistenie obuvi Shoe!Cleaner pre SE 3 Compact, SE 4, 5 a 6
Rýchle čistenie obuvi bez kvapkania: Shoe!Cleaner je dokonalým doplnkom na dôkladné čistenie športovej obuvi a bežnej obuvi. Pre tepovače-extraktory SE 3 Compact, SE 4, 5 a 6.
Inovatívny nadstavec na čistenie obuvi Kärcher Shoe!Cleaner čistí rôzne druhy športovej obuvi a obuvi na voľný čas rýchlo, dôkladne a bez kvapiek. To uľahčuje čistenie bežeckých topánok, vychádzkových topánok alebo dokonca módnych tenisiek napríklad vo vnútri domu bez toho, aby ste robili neporiadok v interiéri. Vďaka vymeniteľným kefkám je možné rýchlo a dôkladne vyčistiť podrážku aj zvršok topánok. Mäkké štetiny umožňujú efektívne a šetrné čistenie aj chúlostivejších materiálov. Vďaka automatickému vysávaniu vody počas čistenia topánky v okamihu vyschnú. Shoe!Cleaner zaujme aj funkciou čistenia systému, ktorá zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Shoe!Cleaner je preto ideálnym spoľahlivým príslušenstvom na doplnenie tepovačov SE 3 Compact, SE 4, SE 5 a SE 6 na čistenie obuvi.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaVymeniteľná kefka na dôkladné čistenie podrážok a zvrškov topánok. Použitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Jednoduchá a pohodlná manipuláciaFunkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť. Intuitívne ovládanie.
Mäkké štetinyNečistoty sa z topánok odstránia dôkladne, ale jemne. Nezanecháva žiadne stopy pri čistení citlivých povrchov.
Vhodné pre tepovače SE 3 Compact, SE 4, SE 5 a SE 6 od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|124 x 65 x 44
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Topánky / turistická obuv