Sacia hadica SH 5
Flexibilná, 5 metrov dlhá sacia hadica pre modely KHB a OC 6-18 na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo nádoby na vodu.
5 metrov dlhá sacia hadica sa dá použiť na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo nádoby na vodu. Hadica je mimoriadne flexibilná, vďaka čomu je ideálna pre modely KHB a OC 6-18.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché nasávanie
- Nasávanie z vodných zásobníkov; alternatívny prívod vody pre ručný akumulátorový tlakový čistič.
Mobilita
- Nie je potrebná vodovodná prípojka; mobilné využitie ručného akumulátorového tlakového čističa.
Flexibilita a všestrannosť
- Flexibilná hadica sa jednoducho pripája a odkladá.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 250 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
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