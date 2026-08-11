Sacia hadica SH 5

Flexibilná, 5 metrov dlhá sacia hadica pre modely KHB a OC 6-18 na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo nádoby na vodu.

5 metrov dlhá sacia hadica sa dá použiť na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo nádoby na vodu. Hadica je mimoriadne flexibilná, vďaka čomu je ideálna pre modely KHB a OC 6-18.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché nasávanie
  • Nasávanie z vodných zásobníkov; alternatívny prívod vody pre ručný akumulátorový tlakový čistič.
Mobilita
  • Nie je potrebná vodovodná prípojka; mobilné využitie ručného akumulátorového tlakového čističa.
Flexibilita a všestrannosť
  • Flexibilná hadica sa jednoducho pripája a odkladá.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 250 x 60
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
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