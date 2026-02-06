Tepovacia hubica na čalúnenie
Tepovacia hubica na čalúnenie je ideálna ako príslušenstvo pre tepovače-extraktory na hĺbkové čistenie čalúneného nábytku, autosedačiek a odstraňovanie škvŕn na kobercoch.
Praktická hubica na čalúnenie pre tepovače-extraktory presviedča zlepšenou čistiacou silou. Ergonomický dizajn umožňuje jednoduchú a pohodlnú manipuláciu. Hubica je ideálna na hĺbkové čistenie čalúneného nábytku, kobercov, autosedačiek a mnohých ďalších textilných povrchov. Kompaktná hubica na čalúnenie má pracovnú šírku 88 milimetrov. Jej priehľadnosť je veľmi praktická na kontrolu procesu čistenia počas práce. Hubica sa dá použiť ako príslušenstvo ku všetkým tepovačom Kärcher rady SE 4, SE 5 a SE 6.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Funkcia nástreku a extrakcieNa dôkladné hĺbkové čistenie čalúneného nábytku, kobercov, autosedačiek a mnohých ďalších textilných povrchov.
PriezorUmožňuje nepretržité riadenie procesu čistenia počas práce.
Osvedčená technológia tepovani a extrakcie Kärcher
- Pre optimálne výsledky čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Pracovná šírka (mm)
|88
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čalúnený nábytok
- Autosedadlá
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok