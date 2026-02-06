Vysokotlaková hadica H 10 Q

Náhradná hadica s adaptérmi Quick Connect. Pre K 4 – K 7 s hadicovým navijakom. Vysokotlaková hadica je dlhá 10 metrov a je vhodná pre teploty do 60 ° C a tlak do 180 barov.

Pre rýchle a pohodlné čistenie: Vysokotlakovú náhradnú hadicu dlhú 10 metrov je možné ľahko pripevniť na tlakové umývačky Kärcher v triedach K 4 až K 7 pomocou navijaka na hadicu a adaptérov Quick Connect od roku výroby 2009 alebo neskôr. Vysokotlaková hadica je dlhá 10 metrov a je vhodná pre teploty do 60 ° C a tlak do 180 barov.

Vlastnosti a výhody
Náhradná hadica 10 m.
  • Väčší akčný rádius.
Prípojka Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Systém rýchlospojok
  • Pre pohodlné čistenie
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 245 x 264 x 65
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Vysokotlaková hadica H 10 Q náhradný diel

