CarpetPro čistič kobercov RM 760 prášok Classic, 0.8kg

Prášok na hĺbkové čistenie tepovaním. Odstraňuje aj ťažký olej, mastnotu a minerálne nečistoty z textilných podlahových krytín a zanecháva príjemnú, sviežu vôňu.

CarpetPro Cleaner RM 760 Classic poskytuje profesionálom v oblasti čistenia budov osvedčený prášok hĺbkového čistenia pre dvojstupňovú extrakciu sprejom. Môže byť použitý s našimi tepovačmi Puzzi, ako aj s našimi strojmi na čistenie kobercov, aby poskytoval pôsobivé výsledky čistenia. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic spoľahlivo odstraňuje všetok olej, mastnotu a minerálne znečistenie z kobercov a iných textilných podlahových krytín. Vďaka práškovému zloženiu sa s ním ľahko a bezpečne manipuluje a presne sa dávkuje a zároveň zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (kg) 0,8
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 8,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Oblasti využitia
  • Úprava áut
  • Textilné povrchy