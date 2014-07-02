CarpetPro čistič kobercov RM 760 prášok Classic, 0.8kg
Prášok na hĺbkové čistenie tepovaním. Odstraňuje aj ťažký olej, mastnotu a minerálne nečistoty z textilných podlahových krytín a zanecháva príjemnú, sviežu vôňu.
CarpetPro Cleaner RM 760 Classic poskytuje profesionálom v oblasti čistenia budov osvedčený prášok hĺbkového čistenia pre dvojstupňovú extrakciu sprejom. Môže byť použitý s našimi tepovačmi Puzzi, ako aj s našimi strojmi na čistenie kobercov, aby poskytoval pôsobivé výsledky čistenia. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic spoľahlivo odstraňuje všetok olej, mastnotu a minerálne znečistenie z kobercov a iných textilných podlahových krytín. Vďaka práškovému zloženiu sa s ním ľahko a bezpečne manipuluje a presne sa dávkuje a zároveň zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (kg)
|0,8
|Jednotka balenia (Kus(y))
|4
|Hodnota pH
|8,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Úprava áut
- Textilné povrchy