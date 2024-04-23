Top Care CP 950, 20l

Liquid spray wax for conservation and shiny finish care. Insensitive to water hardness, it generates a stable high-lustre film, allows water to be removed from large surfaces and dries without leaving streaks or spots. VDA-compliant.

Our Top Care CP 950 is a very effective gloss dryer for use in self-service wash systems, with a yield of up to 1,250 passenger cars per litre. The drying aid can also be used with high-pressure cleaners and – irrespective of the water hardness and quality – sustainably and effectively supports the gloss retention of the paintwork of cars, commercial vehicles and bikes. In combination with osmosis water, it ensures stain-free drying and is also VDA-compliant. Contained surfactants are biodegradable in accordance with the OECD.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH 4
Weight (kg) 20
Weight incl. packaging (kg) 22,1
Dimensions (L x W x H) (mm) 250 x 230 x 410
Product
  • Effective gloss dryer for use in self-service wash systems and with high-pressure cleaners
  • Creates a mirror-like high gloss
  • Spotless drying of the surface in combination with osmosis water
  • Protects effectively for up to one month
  • Can be used with all water qualities
  • Effective in all water hardnesses
  • VDA-compliant
  • Tensides biodegradable in accordance with OECD
  • NTA-free
Top Care CP 950, 20l
Top Care CP 950, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
  • EUH 210 Safety data sheet available on request.
Videos
Compatible machines
Application areas
  • Cars, commercial vehicles, bicycles
Accessories
INFORMATION
Contact us

Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Tunisia