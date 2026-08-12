Універсальна щітка
Універсальна щітка - ефективне доповнення до портативної мийки, що дає змогу швидко та ретельно очищати найрізноманітніші поверхні та предмети від стійкого бруду. Її можна приєднати безпосередньо до пістолета апарата.
Універсальна щітка чудово підходить для швидкого і ретельного видалення та змивання присохлих відкладень бруду або, наприклад, клейкого нальоту, утвореного на садових меблях квітковим пилком. Вплив струменя води під напором у поєднанні з механічною обробкою поверхні щетиною забезпечує швидке проміжне прибирання з чудовим результатом. Такою щіткою можна також очищати, наприклад, велосипеди та різне туристське спорядження. Щітка встановлюється безпосередньо на пістолеті. Завдяки ергономічній формі рукоятки з протиковзкою профільованою вставкою щітка зручно лежить у руці та гарантує роботу без перевтоми. Подача води здійснюється тільки при натиснутому важелі пістолета, що забезпечує її економне використання, а також сприяє заощадженню заряду акумулятора. Універсальна щітка сумісна з усіма портативними мийками серії OC 3.
Особливості та переваги
Міцна щетина та ефективний струмінь води під тискомЕфективне і ретельне видалення забруднень, у т. ч. стійких. Бруд відокремлюється і відразу змивається потоком води.
Ергономічна форма з протиковзкою профільованою вставкоюЗручно і надійно лежить у руці, забезпечуючи роботу без перевтоми. Мала вага полегшує роботу.
Приєднується до пістолетаКерування однією рукою для більш зручної роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,17
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,275
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|169 x 53 x 21
Області застосування
- Велосипеди
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Взуття / похідні черевики
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Дитячі іграшки
- Тенти / туристичне спорядження
- Квіткові клумби