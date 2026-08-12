Універсальна щітка чудово підходить для швидкого і ретельного видалення та змивання присохлих відкладень бруду або, наприклад, клейкого нальоту, утвореного на садових меблях квітковим пилком. Вплив струменя води під напором у поєднанні з механічною обробкою поверхні щетиною забезпечує швидке проміжне прибирання з чудовим результатом. Такою щіткою можна також очищати, наприклад, велосипеди та різне туристське спорядження. Щітка встановлюється безпосередньо на пістолеті. Завдяки ергономічній формі рукоятки з протиковзкою профільованою вставкою щітка зручно лежить у руці та гарантує роботу без перевтоми. Подача води здійснюється тільки при натиснутому важелі пістолета, що забезпечує її економне використання, а також сприяє заощадженню заряду акумулятора. Універсальна щітка сумісна з усіма портативними мийками серії OC 3.