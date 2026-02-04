Пропонований Kärcher потужний занурювальний насос для чистої води, що відкачує протягом години до 17000 л чистої або злегка забрудненої води, прекрасно підходить для осушення басейнів і дренажних колодязів, а також усунення наслідків затоплення. У разі сильного забруднення води з метою захисту крильчатки насоса рекомендується його експлуатація з вхідним фільтром з нержавіючої сталі, який поставляєтсья разом з насосом. Міцний корпус із неіржавкої сталі та контактне кільце ущільнювача забезпечують дуже тривалий термін експлуатації насоса, гарантію на який може бути продовжено до 5 років. Занурювальний насос із функцією відкачування до дна оснащений плавно переміщуваним датчиком рівня, що миттєво вмикає його в разі контакту з водою. Крім того, модель SP 17.000 Flat Level Sensor має складні ніжки, завдяки чому забезпечується можливість її ввімкнення за рівня води, що становить лише 7 мм. Перемикач режимів дає змогу перевести насос у ручний режим для його безперервної роботи. Як у ручному, так і в автоматичному режимі насос забезпечує відкачування води до залишкового рівня 1 мм (залежно від встановлення датчика рівня). При цьому з'єднувальний штуцер системи Quick Connect дає змогу легко приєднувати до насоса шланги діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".