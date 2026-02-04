Дренажний насос для чистої води SP 17.000 Flat Level Sensor
Ідеальне рішення для відкачування чистої води з продуктивністю до 17000 л/год: потужний занурювальний насос SP 17.000 Flat Level Sensor з датчиком рівня, можливістю відкачування до дна (мін. рівень 1 мм) і перемикачем режимів (ручного / автоматичного). До комплекту постачання входить вхідний фільтр.
Пропонований Kärcher потужний занурювальний насос для чистої води, що відкачує протягом години до 17000 л чистої або злегка забрудненої води, прекрасно підходить для осушення басейнів і дренажних колодязів, а також усунення наслідків затоплення. У разі сильного забруднення води з метою захисту крильчатки насоса рекомендується його експлуатація з вхідним фільтром з нержавіючої сталі, який поставляєтсья разом з насосом. Міцний корпус із неіржавкої сталі та контактне кільце ущільнювача забезпечують дуже тривалий термін експлуатації насоса, гарантію на який може бути продовжено до 5 років. Занурювальний насос із функцією відкачування до дна оснащений плавно переміщуваним датчиком рівня, що миттєво вмикає його в разі контакту з водою. Крім того, модель SP 17.000 Flat Level Sensor має складні ніжки, завдяки чому забезпечується можливість її ввімкнення за рівня води, що становить лише 7 мм. Перемикач режимів дає змогу перевести насос у ручний режим для його безперервної роботи. Як у ручному, так і в автоматичному режимі насос забезпечує відкачування води до залишкового рівня 1 мм (залежно від встановлення датчика рівня). При цьому з'єднувальний штуцер системи Quick Connect дає змогу легко приєднувати до насоса шланги діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Сенсор рівня водиПеремикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача
Система швидкого підключення Quick ConnectРізьба для швидкого і нескладного підключення 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 "шлангів.
Cкладні ніжки
- Перемикання з нормального функціонування з великою потужністю на режим осушування до рівня води 1 мм
Aвтоматична вентиляція
- Насос починає працювати в режимі ручного за рівня води 7 см.
Перемикач автоматичний/ручний режим
- Для перемикання між автоматичним і ручним режимом.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний і легкий фільтр із нержавіючої сталі
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|550
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 17000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|9
|Тиск (бар)
|макс. 0,9
|Мін. залишковий рівень води (мм)
|1
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 5
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|Час після запуску (з)
|15
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|1
|Залишкова висота води (мм)
|1
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|238 x 293 x 356
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,048
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,301
Комплектація
- З'ємний вхідний фільтр з нержавіючої сталі
- З'єднувальний елемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2", зі зворотним клапаном
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Вимикач на насосі
- Перемикання на режим осушування до 1 мм
- Датчик рівня: постійне визначення рівня
- Керамічне ущільнювальне кільце
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
Відео
Області застосування
- Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
- Для перекачування води з басейнів
- Для встановлення в дренажних валах
Аксесуари
Запчастини для SP 17.000 Flat Level Sensor
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.