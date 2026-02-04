Дренажний насос для чистої води SP 17.000 Flat Level Sensor

Ідеальне рішення для відкачування чистої води з продуктивністю до 17000 л/год: потужний занурювальний насос SP 17.000 Flat Level Sensor з датчиком рівня, можливістю відкачування до дна (мін. рівень 1 мм) і перемикачем режимів (ручного / автоматичного). До комплекту постачання входить вхідний фільтр.

Пропонований Kärcher потужний занурювальний насос для чистої води, що відкачує протягом години до 17000 л чистої або злегка забрудненої води, прекрасно підходить для осушення басейнів і дренажних колодязів, а також усунення наслідків затоплення. У разі сильного забруднення води з метою захисту крильчатки насоса рекомендується його експлуатація з вхідним фільтром з нержавіючої сталі, який поставляєтсья разом з насосом. Міцний корпус із неіржавкої сталі та контактне кільце ущільнювача забезпечують дуже тривалий термін експлуатації насоса, гарантію на який може бути продовжено до 5 років. Занурювальний насос із функцією відкачування до дна оснащений плавно переміщуваним датчиком рівня, що миттєво вмикає його в разі контакту з водою. Крім того, модель SP 17.000 Flat Level Sensor має складні ніжки, завдяки чому забезпечується можливість її ввімкнення за рівня води, що становить лише 7 мм. Перемикач режимів дає змогу перевести насос у ручний режим для його безперервної роботи. Як у ручному, так і в автоматичному режимі насос забезпечує відкачування води до залишкового рівня 1 мм (залежно від встановлення датчика рівня). При цьому з'єднувальний штуцер системи Quick Connect дає змогу легко приєднувати до насоса шланги діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".

Особливості та переваги
Дренажний насос для чистої води SP 17.000 Flat Level Sensor: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для чистої води SP 17.000 Flat Level Sensor: Сенсор рівня води
Сенсор рівня води
Перемикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача
Дренажний насос для чистої води SP 17.000 Flat Level Sensor: Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Різьба для швидкого і нескладного підключення 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 "шлангів.
Cкладні ніжки
  • Перемикання з нормального функціонування з великою потужністю на режим осушування до рівня води 1 мм
Aвтоматична вентиляція
  • Насос починає працювати в режимі ручного за рівня води 7 см.
Перемикач автоматичний/ручний режим
  • Для перемикання між автоматичним і ручним режимом.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний і легкий фільтр із нержавіючої сталі
  • Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 550
Макс. продуктивність (л/год) < 17000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 9
Тиск (бар) макс. 0,9
Мін. залишковий рівень води (мм) 1
Pозмір твердих часток (мм) макс. 5
Глибина занурення (м) макс. 7
Час після запуску (з) 15
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 1
Залишкова висота води (мм) 1
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 238 x 293 x 356
Маса (без приладдя) (кг) 6,048
Вага (з упаковкою) (кг) 7,301

Комплектація

  • З'ємний вхідний фільтр з нержавіючої сталі
  • З'єднувальний елемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2", зі зворотним клапаном

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Вимикач на насосі
  • Перемикання на режим осушування до 1 мм
  • Датчик рівня: постійне визначення рівня
  • Керамічне ущільнювальне кільце
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
Відео

Області застосування
  • Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
  • Для перекачування води з басейнів
  • Для встановлення в дренажних валах
