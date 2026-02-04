Датчик рівня, що допускає індивідуальне регулювання, яким оснащений насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor, забезпечує його миттєвий запуск під час контакту з водою. Коли рівень води опускається нижче датчика, насос автоматично відключається з 15-секундною затримкою. Надзвичайно потужний занурювальний насос чудово підходить для вирішення завдань дренажу - наприклад, для відкачування води із садового ставка, затопленого льоху або будівельного котловану. Його продуктивність досягає 22000 л/год. При цьому насос здатний відкачувати сильно забруднену воду (з частинками бруду розміром до 30 мм), а для захисту від його блокування більшим сміттям передбачено інтегрований вхідний фільтр з нержавіючої сталі. Перемикач режимів (автоматичного або ручного) дає змогу використовувати насос і для безперервного відкачування. Він надійно відкачує воду до залишкового рівня 35 мм - як у ручному, так і в автоматичному режимі (за відповідного встановлення датчика рівня). Штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги різних діаметрів (1", 1 1/4" і 1 1/2"). Корпус із неіржавкої сталі та надійне контактне кільце ущільнювача гарантують довгий термін служби насоса, гарантію на який можна продовжити до 5 років.