Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor

З датчиком рівня та інтегрованим вхідним фільтром: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor забезпечує дуже високу продуктивність відкачування (до 22000 л/год).

Датчик рівня, що допускає індивідуальне регулювання, яким оснащений насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor, забезпечує його миттєвий запуск під час контакту з водою. Коли рівень води опускається нижче датчика, насос автоматично відключається з 15-секундною затримкою. Надзвичайно потужний занурювальний насос чудово підходить для вирішення завдань дренажу - наприклад, для відкачування води із садового ставка, затопленого льоху або будівельного котловану. Його продуктивність досягає 22000 л/год. При цьому насос здатний відкачувати сильно забруднену воду (з частинками бруду розміром до 30 мм), а для захисту від його блокування більшим сміттям передбачено інтегрований вхідний фільтр з нержавіючої сталі. Перемикач режимів (автоматичного або ручного) дає змогу використовувати насос і для безперервного відкачування. Він надійно відкачує воду до залишкового рівня 35 мм - як у ручному, так і в автоматичному режимі (за відповідного встановлення датчика рівня). Штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги різних діаметрів (1", 1 1/4" і 1 1/2"). Корпус із неіржавкої сталі та надійне контактне кільце ущільнювача гарантують довгий термін служби насоса, гарантію на який можна продовжити до 5 років.

Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Сенсор рівня води
Сенсор рівня води
Перемикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача
Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Різьба для швидкого і нескладного підключення 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 "шлангів.
Призначений для брудної води
  • Надійна відкачка води з частинками бруду до 30 мм.
Перемикач автоматичний/ручний режим
  • Перемикач режимів (автоматичного/ручного) на корпусі насоса.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Інтегрований фільтр із нержавіючої сталі
  • Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 750
Макс. продуктивність (л/год) < 22000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 8
Тиск (бар) макс. 0,8
Pозмір твердих часток (мм) макс. 30
Глибина занурення (м) макс. 7
Час після запуску (з) 15
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 35
Залишкова висота води (мм) 35
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,668
Вага (з упаковкою) (кг) 7,709
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 238 x 293 x 354

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Вимикач на насосі
  • Датчик рівня: постійне визначення рівня
  • Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
  • Керамічне ущільнювальне кільце
  • Знімна рукоятка з регулятором потоку повітря
Відео

Області застосування
  • Для викачування води з садових ставків
  • Для використання в затоплених місцях
  • Осушення котлованів об'ємом до 100 м³
Запчастини для SP 22.000 Dirt Level Sensor

