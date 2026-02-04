Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor
З датчиком рівня та інтегрованим вхідним фільтром: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor забезпечує дуже високу продуктивність відкачування (до 22000 л/год).
Датчик рівня, що допускає індивідуальне регулювання, яким оснащений насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor, забезпечує його миттєвий запуск під час контакту з водою. Коли рівень води опускається нижче датчика, насос автоматично відключається з 15-секундною затримкою. Надзвичайно потужний занурювальний насос чудово підходить для вирішення завдань дренажу - наприклад, для відкачування води із садового ставка, затопленого льоху або будівельного котловану. Його продуктивність досягає 22000 л/год. При цьому насос здатний відкачувати сильно забруднену воду (з частинками бруду розміром до 30 мм), а для захисту від його блокування більшим сміттям передбачено інтегрований вхідний фільтр з нержавіючої сталі. Перемикач режимів (автоматичного або ручного) дає змогу використовувати насос і для безперервного відкачування. Він надійно відкачує воду до залишкового рівня 35 мм - як у ручному, так і в автоматичному режимі (за відповідного встановлення датчика рівня). Штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги різних діаметрів (1", 1 1/4" і 1 1/2"). Корпус із неіржавкої сталі та надійне контактне кільце ущільнювача гарантують довгий термін служби насоса, гарантію на який можна продовжити до 5 років.
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Сенсор рівня водиПеремикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача
Система швидкого підключення Quick ConnectРізьба для швидкого і нескладного підключення 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 "шлангів.
Призначений для брудної води
- Надійна відкачка води з частинками бруду до 30 мм.
Перемикач автоматичний/ручний режим
- Перемикач режимів (автоматичного/ручного) на корпусі насоса.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Інтегрований фільтр із нержавіючої сталі
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|750
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 22000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|8
|Тиск (бар)
|макс. 0,8
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 30
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|Час після запуску (з)
|15
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|35
|Залишкова висота води (мм)
|35
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,668
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,709
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|238 x 293 x 354
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Вимикач на насосі
- Датчик рівня: постійне визначення рівня
- Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
- Керамічне ущільнювальне кільце
- Знімна рукоятка з регулятором потоку повітря
Відео
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
- Для використання в затоплених місцях
- Осушення котлованів об'ємом до 100 м³
Аксесуари
Запчастини для SP 22.000 Dirt Level Sensor
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.