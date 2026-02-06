Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery
Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery акуратно обрізають краї газону і кущі в елегантні форми. Для точної різки.
Будь-якого садівника захоплюють чисті лінії і чіткі форми, які надають саду доглянутий вигляд. Але при скошуванні поруч з каменями, доріжками або внутрішнім двориком газонокосарка ніколи не зможе створити чистий, чіткий край. Ось де потужні акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery вступають в свої права. Насадка для трави шириною 12 см обрізає краї газону з максимальною точністю. Плюс мала вага і потужна батарея роблять його ідеальним інструментом для роботи протягом тривалого часу без зупинки з високою продуктивністю скошування. І це ще не все, що він може зробити: він також може створити акуратну зелених насаджень - за умови, що використовується насадка для кущів, звичайно. Насадка для кущів- це лезо завдовжки 20 см, з двосторонніми зубцями алмазної заточки, і може бути швидко закріплена за допомогою гвинтової системи без будь-яких інструментів. Після того, як ці нерівнікраї газону і заплутані гілки будуть пострижені, універсальний інструмент 2-в-1 можна повісити в сараї або гаражі за допомогою петлі, вбудованої в захисний елемент леза. Зберігання з економією місця до наступного використання інструменту.
Особливості та переваги
Рішення «2 в 1»Легка заміна ножа для трави ножем для кущів і навпаки.
Легка заміна ножаПродумане різьбове кріплення дозволяє замінювати ножі без застосування інструментів.
Двосторонні леза алмазної заточкиГарантують чудову якість обрізки.
Захисний елемент з отвором для підвішування
- Для зберігання з економією місця.
Ергономічна рукоятка
- Для зручного утримання навіть при тривалій роботі.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення інструменту.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time забезпечує відображення на РК-дисплеї ємності акумулятора або часу, що залишається до завершення заряду або до кінця роботи оснащеного ним апарата. Літій-іонні акумуляторні елементи забезпечують високу енерговіддачу та тривалий термін служби. Змінний акумулятор можна використовувати і в інших апаратах Kärcher на платформі Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Довжина леза для кущів (см)
|20
|Крок зубців (мм)
|10
|Ширина леза для трави (см)
|12
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Потужність від зарядки акумулятора - різання кущів * (м)
|макс. 800 (2,5 А·год) / макс. 1600 (5,0 А·год)
|Потужність від зарядки акумулятора - стрижка трави (м)
|макс. 1000 (2,5 А·год) / макс. 2000 (5,0 А·год)
|Час роботи від однієї зарядки акумулятора** (хв)
|макс. 100 (2,5 А·год) / макс. 200 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,15
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|582 x 100 x 174
* Погонні метри, довжина ножа /
** Використання з ножем для трави
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Лезо для кущів
- Ніж для трави
- Захист леза
Оснащення
- Гачок для зберігання
Відео
Області застосування
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
- Обрізка і формування кущів і живоплотів
- Кущі
Аксесуари
