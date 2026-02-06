Будь-якого садівника захоплюють чисті лінії і чіткі форми, які надають саду доглянутий вигляд. Але при скошуванні поруч з каменями, доріжками або внутрішнім двориком газонокосарка ніколи не зможе створити чистий, чіткий край. Ось де потужні акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery вступають в свої права. Насадка для трави шириною 12 см обрізає краї газону з максимальною точністю. Плюс мала вага і потужна батарея роблять його ідеальним інструментом для роботи протягом тривалого часу без зупинки з високою продуктивністю скошування. І це ще не все, що він може зробити: він також може створити акуратну зелених насаджень - за умови, що використовується насадка для кущів, звичайно. Насадка для кущів- це лезо завдовжки 20 см, з двосторонніми зубцями алмазної заточки, і може бути швидко закріплена за допомогою гвинтової системи без будь-яких інструментів. Після того, як ці нерівнікраї газону і заплутані гілки будуть пострижені, універсальний інструмент 2-в-1 можна повісити в сараї або гаражі за допомогою петлі, вбудованої в захисний елемент леза. Зберігання з економією місця до наступного використання інструменту.