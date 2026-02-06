Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery

Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery акуратно обрізають краї газону і кущі в елегантні форми. Для точної різки.

Будь-якого садівника захоплюють чисті лінії і чіткі форми, які надають саду доглянутий вигляд. Але при скошуванні поруч з каменями, доріжками або внутрішнім двориком газонокосарка ніколи не зможе створити чистий, чіткий край. Ось де потужні акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery вступають в свої права. Насадка для трави шириною 12 см обрізає краї газону з максимальною точністю. Плюс мала вага і потужна батарея роблять його ідеальним інструментом для роботи протягом тривалого часу без зупинки з високою продуктивністю скошування. І це ще не все, що він може зробити: він також може створити акуратну зелених насаджень - за умови, що використовується насадка для кущів, звичайно. Насадка для кущів- це лезо завдовжки 20 см, з двосторонніми зубцями алмазної заточки, і може бути швидко закріплена за допомогою гвинтової системи без будь-яких інструментів. Після того, як ці нерівнікраї газону і заплутані гілки будуть пострижені, універсальний інструмент 2-в-1 можна повісити в сараї або гаражі за допомогою петлі, вбудованої в захисний елемент леза. Зберігання з економією місця до наступного використання інструменту.

Особливості та переваги
Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery: Рішення «2 в 1»
Рішення «2 в 1»
Легка заміна ножа для трави ножем для кущів і навпаки.
Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery: Легка заміна ножа
Легка заміна ножа
Продумане різьбове кріплення дозволяє замінювати ножі без застосування інструментів.
Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery: Двосторонні леза алмазної заточки
Двосторонні леза алмазної заточки
Гарантують чудову якість обрізки.
Захисний елемент з отвором для підвішування
  • Для зберігання з економією місця.
Ергономічна рукоятка
  • Для зручного утримання навіть при тривалій роботі.
Запобіжник
  • Виключає ненавмисне включення інструменту.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time забезпечує відображення на РК-дисплеї ємності акумулятора або часу, що залишається до завершення заряду або до кінця роботи оснащеного ним апарата. Літій-іонні акумуляторні елементи забезпечують високу енерговіддачу та тривалий термін служби. Змінний акумулятор можна використовувати і в інших апаратах Kärcher на платформі Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Довжина леза для кущів (см) 20
Крок зубців (мм) 10
Ширина леза для трави (см) 12
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Потужність від зарядки акумулятора - різання кущів * (м) макс. 800 (2,5 А·год) / макс. 1600 (5,0 А·год)
Потужність від зарядки акумулятора - стрижка трави (м) макс. 1000 (2,5 А·год) / макс. 2000 (5,0 А·год)
Час роботи від однієї зарядки акумулятора** (хв) макс. 100 (2,5 А·год) / макс. 200 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 1,15
Вага (з упаковкою) (кг) 2,3
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 582 x 100 x 174

* Погонні метри, довжина ножа /
** Використання з ножем для трави

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Лезо для кущів
  • Ніж для трави
  • Захист леза

Оснащення

  • Гачок для зберігання
Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery
Акумуляторні ножиці для трави і кущів GSH 18-20 Battery

Відео

Області застосування
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
  • Обрізка і формування кущів і живоплотів
  • Кущі
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для GSH 18-20 Battery

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.