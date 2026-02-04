Апарат високого тиску HD 9/23 De
Для автономного застосування в районах з нерозвиненою інфраструктурою: HD 9/23 De - дизельний, мобільний апарат для мийки холодною водою з тиском 230 бар з високою продуктивністю очищення.
Ідеально підходить там, де зустрічаються важкі умови і високі вимоги по очищенню: HD 9/23 De апарат високого тиску без нагрівання води, що працює на дизельному паливі, працює абсолютно автономно, оскільки з дизельним двигуном Yanmar він обходиться без електрики. При необхідності вода може всмоктуватися апаратом безпосередньо з ємності або водойми, що дозволяє працювати в районах з нерозвиненою інфраструктурою. Що видається тиск 230 бар води вражає продуктивністю, що дозволяє впоратися з будь-яким завданням. Ергономічна конструкція і захищені від проколу колеса гарантують максимальну мобільність, в той час як міцна несуча рама може витримувати дуже інтенсивну експлуатацію. Великий фільтр для води і термоклапан призначені для захисту насоса. HD 9/23 De вражає простий управління, зручним зберіганням приладдя та практичною можливістю доукомплектації. Наприклад, в якості додаткового обладнання, можна устанавить комплект для намотування шланга і захисну раму з вушками для навантаження краном.
Особливості та переваги
Максимальна незалежністьНадійні двигуни Honda або Yanmar забезпечують експлуатацію апаратів без підключення до джерела електропостачання. Може всмоктувати воду із зовнішнього джерела, наприклад, з озер або ємностей - і використовує її для миття
Простота застосуванняЕргономічна конструкція рами дозволяє легко транспортувати навіть по нерівній місцевості Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті. Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
Різносторонні можливостіОпціонально можлива додаткова рама з вушками для навантаження краном і захисту апарату Монтуємий комплект: котушка для шланга для скорочення часу і зручності підготовки і згортання апарату - доступні в якості додаткового обладнання Портативна версія з міцної трубчастої рамою спеціально для малярів і штукатурів (HD 728 B)
Для найважчих робіт
- Міцна несуча рама для щоденного використання у важких умовах
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
- Термоклапан захисту насоса від перегріву в режимі рециркуляції.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 - 930
|Робочий тиск (бар/МПа)
|40 - до 230 / 4 - до 23
|Макс. тиск (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура води на вході (°C)
|60
|Підведення води
|1″
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Тип двигуна
|L 100 V
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|112,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|115,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 15 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Плавне регулювання тиску та витрати води
- Електричний стартер
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Області застосування
- Будівництво, промисловість (чистка фасадів, очищення будівельної техніки та обладнання)
- Сільське господарство (прибирання транспортних засобів та устаткування, або для використання в лісовому господарстві)
- Промисловість (очищення обладнання)
- Сфера обслуговування (прибирання зовнішніх територій, наприклад, майданчиків і автостоянок)
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 9/23 De
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.