Ідеально підходить там, де зустрічаються важкі умови і високі вимоги по очищенню: HD 9/23 De апарат високого тиску без нагрівання води, що працює на дизельному паливі, працює абсолютно автономно, оскільки з дизельним двигуном Yanmar він обходиться без електрики. При необхідності вода може всмоктуватися апаратом безпосередньо з ємності або водойми, що дозволяє працювати в районах з нерозвиненою інфраструктурою. Що видається тиск 230 бар води вражає продуктивністю, що дозволяє впоратися з будь-яким завданням. Ергономічна конструкція і захищені від проколу колеса гарантують максимальну мобільність, в той час як міцна несуча рама може витримувати дуже інтенсивну експлуатацію. Великий фільтр для води і термоклапан призначені для захисту насоса. HD 9/23 De вражає простий управління, зручним зберіганням приладдя та практичною можливістю доукомплектації. Наприклад, в якості додаткового обладнання, можна устанавить комплект для намотування шланга і захисну раму з вушками для навантаження краном.