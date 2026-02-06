Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Надійний і компактний апарат ювілейної серії: мийка високого тиску HD 5/13 EX Plus Classic ідеально підходить для тих, хто при прибиранні віддає пріоритет продуктивності та високоякісним матеріалам.

Апарат високого тиску HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition чорного кольору вражає своєю надійною роботою і високоякісними матеріалами. Вона оснащена латунною головкою циліндра та армованим сталлю шлангом високого тиску. Це забезпечує низький знос, високу міцність і видатну продуктивність очищення. Вона забезпечує легке і ретельне очищення транспортних засобів, машин та інструментів, а також дворів і садів. Автоматичне скидання тиску захищає компоненти і продовжує термін служби. Інші практичні переваги включають в себе барабан для шланга для зручного зберігання шланга і вбудовану базу Home Base для зберігання насадки. Порівняно зі звичайними гвинтовими ковпачками швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock швидкі та прості у використанні, зберігаючи водночас стабільність і довговічність. У комплект поставки моделі Anniversary Edition входять 600-міліметрова насадка з нержавіючої сталі, пінна насадка-чашка та eco!Booster, яка забезпечує на 50 відсотків вищу продуктивність очищення порівняно зі стандартним плоским струменем Kärcher, що дає змогу заощаджувати воду, енергію та час.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Ювілейний випуск
Ювілейний випуск
eco!Booster для дбайливого та швидкого очищення Чашоподібна пінна насадка для легкого нанесення мийного засобу Міцна трубка з нержавіючої сталі
Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Високоякісні аксесуари
Високоякісні аксесуари
Професійна грязьова фреза. Міцний гумовий шланг із сталевим армуванням. Професійний пістолет високого тиску з клапаном з нержавіючої сталі.
Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Різноманітні варіанти зберігання
Різноманітні варіанти зберігання
Тримач для зберігання сопел. Ручний барабан для шлангу. Інтегрований гак для кабелю.
Швидкороз’ємне з’єднання EASY!Lock
  • Короткий час налаштування (збирання та розбирання).
  • Швидка заміна аксесуарів.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 130
Макс. тиск (бар) 170
Споживана потужність (кВт) 2,7
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 034
Підведення води 3/4″
Мобільність на колесах
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 21
Вага (з упаковкою) (кг) 29
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 334 x 366 x 954

Комплектація

  • Насадка eco!Booster
  • Розпилювальна трубка: 600 мм
  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску: 8 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN6, 200 бар
  • Пінна насадка

Оснащення

  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Автоматична система скидання тиску
Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Апарат високого тиску HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Області застосування
  • Для очищення транспортних засобів
  • Для очищення обладнання та інструментів (на будівельному майданчику)
  • Для очищення дворів та парків (стіни, доріжки, альтанки тощо)
  • Для швидкого очищення невеликих площ
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

