Апарат високого тиску HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition чорного кольору вражає своєю надійною роботою і високоякісними матеріалами. Вона оснащена латунною головкою циліндра та армованим сталлю шлангом високого тиску. Це забезпечує низький знос, високу міцність і видатну продуктивність очищення. Вона забезпечує легке і ретельне очищення транспортних засобів, машин та інструментів, а також дворів і садів. Автоматичне скидання тиску захищає компоненти і продовжує термін служби. Інші практичні переваги включають в себе барабан для шланга для зручного зберігання шланга і вбудовану базу Home Base для зберігання насадки. Порівняно зі звичайними гвинтовими ковпачками швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock швидкі та прості у використанні, зберігаючи водночас стабільність і довговічність. У комплект поставки моделі Anniversary Edition входять 600-міліметрова насадка з нержавіючої сталі, пінна насадка-чашка та eco!Booster, яка забезпечує на 50 відсотків вищу продуктивність очищення порівняно зі стандартним плоским струменем Kärcher, що дає змогу заощаджувати воду, енергію та час.