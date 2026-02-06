Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic

Надійний та універсальний апарат високого тиску зі сталевою рамою і низькообертовим 4-полюсним електродвигуном. Оснащений насосом із кривошипно-шатунним механізмом і латунною голівкою блоку циліндрів, що забезпечує довгий термін служби апарата і низькі витрати на його обслуговування.

Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic від Kärcher із серії Classic відрізняється простотою в експлуатації, міцною конструкцією та якісними компонентами, що гарантують тривалий термін служби. Ця модель середнього класу підходить для різних завдань очищення, таких як миття автомобілів, сільськогосподарської техніки, очищення виробничого обладнання та фасадів будівель. Насос із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів розрахований на роботу з водою при температурі до 60°C. Він підтримує функцію всмоктування води і дозволяє регулювати її витрату та робочий тиск. 4-полюсний низькообертовий електродвигун знижує знос насоса, який додатково захищений вбудованим фільтром для води. Зручний доступ до основних компонентів спрощує технічне обслуговування. Модель також обладнана тримачами для аксесуарів з роз'ємами EASY!Lock, що забезпечують швидку і просту заміну елементів.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic: 4-полюсний низькообертовий електродвигун
4-полюсний низькообертовий електродвигун
Знижена частота обертання двигуна для меншого зносу насоса Тривалий термін служби двигуна Наднизький рівень вібрацій двигуна
Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic: Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндра
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндра
Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.
Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic: Простота обслуговування
Простота обслуговування
Легкий доступ до всіх основних компонентів Рівень і якість оливи можна легко перевірити через оглядове скло Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Зручне зберігання аксесуарів
  • З практичним місцем для зберігання насадок і дрібних деталей
  • Забезпечує безпечне зберігання шланга високого тиску
  • З гачком для кабелю живлення
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
  • Міцні та довговічні аксесуари.
  • Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
  • Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 216 / 244
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 450 - 700
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 50 - 110
Макс. тиск (бар) 150
Споживана потужність (кВт) 2,9
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 050
Підведення води 1″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 51,6
Вага (з упаковкою) (кг) 64,62
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 740 x 528 x 952

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
  • Автоматична система скидання тиску
Відео

Області застосування
  • Миття транспортних засобів під високим тиском
  • Може використовуватися для очищення фасадів
  • Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
  • Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
  • Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/11-4 M Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Загальна інформація
