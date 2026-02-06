Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic
Надійний та універсальний апарат високого тиску зі сталевою рамою і низькообертовим 4-полюсним електродвигуном. Оснащений насосом із кривошипно-шатунним механізмом і латунною голівкою блоку циліндрів, що забезпечує довгий термін служби апарата і низькі витрати на його обслуговування.
Апарат високого тиску HD 7/11-4 M Classic від Kärcher із серії Classic відрізняється простотою в експлуатації, міцною конструкцією та якісними компонентами, що гарантують тривалий термін служби. Ця модель середнього класу підходить для різних завдань очищення, таких як миття автомобілів, сільськогосподарської техніки, очищення виробничого обладнання та фасадів будівель. Насос із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів розрахований на роботу з водою при температурі до 60°C. Він підтримує функцію всмоктування води і дозволяє регулювати її витрату та робочий тиск. 4-полюсний низькообертовий електродвигун знижує знос насоса, який додатково захищений вбудованим фільтром для води. Зручний доступ до основних компонентів спрощує технічне обслуговування. Модель також обладнана тримачами для аксесуарів з роз'ємами EASY!Lock, що забезпечують швидку і просту заміну елементів.
Особливості та переваги
4-полюсний низькообертовий електродвигунЗнижена частота обертання двигуна для меншого зносу насоса Тривалий термін служби двигуна Наднизький рівень вібрацій двигуна
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндраТривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.
Простота обслуговуванняЛегкий доступ до всіх основних компонентів Рівень і якість оливи можна легко перевірити через оглядове скло Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Зручне зберігання аксесуарів
- З практичним місцем для зберігання насадок і дрібних деталей
- Забезпечує безпечне зберігання шланга високого тиску
- З гачком для кабелю живлення
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
- Міцні та довговічні аксесуари.
- Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|216 / 244
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|450 - 700
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|50 - 110
|Макс. тиск (бар)
|150
|Споживана потужність (кВт)
|2,9
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|050
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|51,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|64,62
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 528 x 952
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Автоматична система скидання тиску
Області застосування
- Миття транспортних засобів під високим тиском
- Може використовуватися для очищення фасадів
- Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
