Надійний, невибагливий, HD 7/18-4 Classic трифазний апарат високого тиску з 4-х полюсним електродвигуном. З кривошипно-шатунним механізмом і керамічними плунжерами насоса, з ущільнювальними сальниками, виконаними за новітньою технологією. Витрата води 700 л/год, робочий тиск 180 бар.

HD 7/18-4 Classic з високопродуктивним трифазним 4-х полюсним двигуном і насосом з кривошипно-шатунним механізмом виконує всі основні завдання очищення при витраті води 700 л/год. Високоякісні комплектуючі гарантують максимальну надійність і довговічність. Низькі експлуатаційні витрати і легкість в обслуговуванні апарату забезпечуються ідеальним доступом до всіх важливих компонентів. Скорочення часу прибирання гарантує високу ступінь рентабельності з чудовими результатами мийки. Апарат має інтуїтивно зрозуміле управління і тому особливо зручний для користувача. Компактні розміри і невелика вага також сприяють зручності роботи з апаратом високого тиску. Передбачено досить місця для сопла, струменевої трубки та інших аксесуарів.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 7/18-4 Classic: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Великий кривошипно-шатунний механізм з надійними підшипниками Керамічні поршні зі зниженим зносом Ущільнюючі сальники забезпечують високу продуктивність і збільшений час роботи
Апарат високого тиску HD 7/18-4 Classic: Особливо зручний в обслуговуванні
Особливо зручний в обслуговуванні
Широко відкривається кришка апарату забезпечує легкий доступ до всіх обслуговуються деталей. Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса. Інтегроване місце зберігання сопла.
Апарат високого тиску HD 7/18-4 Classic: Покращена ефективність очищення
Покращена ефективність очищення
Запатентовані Керхер потужні віялові сопла: ударний тиск до 40% більше, ніж у звичайного сопла. Велика зона охоплення і ефективне видалення бруду.
Першокласна мобільність
  • Великі колеса та ергономічна ручка гарантують відмінну маневреність і легке керування.
  • Складна рукоятка забезпечує економію місця під час зберігання
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 520 - 700
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 70 - 180 / 7 - 18
Макс. тиск (бар) 220
Споживана потужність (кВт) 4,9
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 56
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 709 x 469 x 1000

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 6, 250 бар
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 840 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Система захисту від перекручування шлангу (AVS)
  • Автоматична система скидання тиску
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення басейнів.
