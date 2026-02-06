HD 7/18-4 Classic з високопродуктивним трифазним 4-х полюсним двигуном і насосом з кривошипно-шатунним механізмом виконує всі основні завдання очищення при витраті води 700 л/год. Високоякісні комплектуючі гарантують максимальну надійність і довговічність. Низькі експлуатаційні витрати і легкість в обслуговуванні апарату забезпечуються ідеальним доступом до всіх важливих компонентів. Скорочення часу прибирання гарантує високу ступінь рентабельності з чудовими результатами мийки. Апарат має інтуїтивно зрозуміле управління і тому особливо зручний для користувача. Компактні розміри і невелика вага також сприяють зручності роботи з апаратом високого тиску. Передбачено досить місця для сопла, струменевої трубки та інших аксесуарів.