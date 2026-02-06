Апарат високого тиску HD 7/18-4 Classic
Надійний, невибагливий, HD 7/18-4 Classic трифазний апарат високого тиску з 4-х полюсним електродвигуном. З кривошипно-шатунним механізмом і керамічними плунжерами насоса, з ущільнювальними сальниками, виконаними за новітньою технологією. Витрата води 700 л/год, робочий тиск 180 бар.
HD 7/18-4 Classic з високопродуктивним трифазним 4-х полюсним двигуном і насосом з кривошипно-шатунним механізмом виконує всі основні завдання очищення при витраті води 700 л/год. Високоякісні комплектуючі гарантують максимальну надійність і довговічність. Низькі експлуатаційні витрати і легкість в обслуговуванні апарату забезпечуються ідеальним доступом до всіх важливих компонентів. Скорочення часу прибирання гарантує високу ступінь рентабельності з чудовими результатами мийки. Апарат має інтуїтивно зрозуміле управління і тому особливо зручний для користувача. Компактні розміри і невелика вага також сприяють зручності роботи з апаратом високого тиску. Передбачено досить місця для сопла, струменевої трубки та інших аксесуарів.
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийВеликий кривошипно-шатунний механізм з надійними підшипниками Керамічні поршні зі зниженим зносом Ущільнюючі сальники забезпечують високу продуктивність і збільшений час роботи
Особливо зручний в обслуговуванніШироко відкривається кришка апарату забезпечує легкий доступ до всіх обслуговуються деталей. Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса. Інтегроване місце зберігання сопла.
Покращена ефективність очищенняЗапатентовані Керхер потужні віялові сопла: ударний тиск до 40% більше, ніж у звичайного сопла. Велика зона охоплення і ефективне видалення бруду.
Першокласна мобільність
- Великі колеса та ергономічна ручка гарантують відмінну маневреність і легке керування.
- Складна рукоятка забезпечує економію місця під час зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|520 - 700
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|70 - 180 / 7 - 18
|Макс. тиск (бар)
|220
|Споживана потужність (кВт)
|4,9
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|56
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 6, 250 бар
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Система захисту від перекручування шлангу (AVS)
- Автоматична система скидання тиску
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення майстерні.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення басейнів.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/18-4 Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.