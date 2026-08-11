Моп, створений для професійного вологого прибирання підлог із підвищеними вимогами до чистоти. Насадка виготовлена з якісної різаної мікрофібри на міцній поліестеровій основі. Завдяки структурі розщепленого мікроволокна, моп має феноменальну всотуючу здатність: він миттєво поглинає велику кількість води, глибоко проникає в пори матеріалу та надійно замикає всередині частинки бруду, жиру та бактерій. Насадка ідеально адаптована для очищення як дзеркально гладких, так і складних текстурованих поверхонь (наприклад, протиковзної плитки). Моп оснащений класичною кишеньковою системою кріплення, що забезпечує точне позиціонування на тримачі та сумісність із стандартними вертикальними пресами. Матеріал стійкий до усадки, витримує тривале професійне прання та зберігає геометрію.