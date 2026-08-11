Моп з мікрофібри Standard Cut Pile на кишенях 40, см
Ефективний моп інтенсивної дії з різаної мікрофібри на поліестеровій основі. Підходить для гладких і текстурованих поверхонь. Оснащений кишеньковим кріпленням.
Моп, створений для професійного вологого прибирання підлог із підвищеними вимогами до чистоти. Насадка виготовлена з якісної різаної мікрофібри на міцній поліестеровій основі. Завдяки структурі розщепленого мікроволокна, моп має феноменальну всотуючу здатність: він миттєво поглинає велику кількість води, глибоко проникає в пори матеріалу та надійно замикає всередині частинки бруду, жиру та бактерій. Насадка ідеально адаптована для очищення як дзеркально гладких, так і складних текстурованих поверхонь (наприклад, протиковзної плитки). Моп оснащений класичною кишеньковою системою кріплення, що забезпечує точне позиціонування на тримачі та сумісність із стандартними вертикальними пресами. Матеріал стійкий до усадки, витримує тривале професійне прання та зберігає геометрію.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Pockets система
|Матеріал
|80% PET / 20% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Текстурний текстиль
|Розрізний ворс
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Температура сушіння (°C)
|макс. 60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 250
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²)
|0,11 / 700
|Маса з упаковкою (кг)
|0,128
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 150
|Розміри (в упаковці) (мм)
|400 x 150 x 15
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання