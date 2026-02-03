Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic

Компактна підлогомийна машина BD 50/50 C Classic зі спрощеною системою управління і вигідним співвідношенням ціна-продуктивність. Відрізняється простотою в управлінні і обслуговуванні.

Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic оснащена всіма необхідними функціями і водночас містить мінімум електроніки, це дало змогу значно знизити її вартість. Може бути укомплектована швидкозарядними батареями на 90 Ач або 120 Ач, що, своєю чергою, дає змогу значно розширити можливості та сфери застосування машини.

Особливості та переваги
Комфорт завдяки оснащенню електромагнітним клапаном і колесом для транспортування
Комфорт завдяки оснащенню електромагнітним клапаном і колесом для транспортування
Електромагнітний клапан автоматично відключає подачу води при відпусканні запобіжного вимикача. Відкидне колесо для транспортування спрощує прибирання двостадійним методом. Відкидне колесо для транспортування значно полегшує транспортування машини.
Простота управління (система EASY)
Простота управління (система EASY)
Наочна панель управління зі зрозумілою символікою. Простота освоєння машини. Ряд виділених жовтим кольором елементів управління забезпечують простоту експлуатації
Доступний початковий клас
Доступний початковий клас
Відмінне співвідношення ціна-продуктивність Набір основних базових функцій
Великий об'єм бака за компактних габаритів
  • Дуже маневрена.
  • Забезпечує хороший огляд поверхні, яка прибирається.
Великий відсік для всіх стандартних типів батарей
  • Легкодоступний відсік для батарей для їх швидкої заміни.
  • Також підходить для роботи в кілька змін.
Система Home Base
  • Опції для можливості закріплення додаткового приладдя та аксесуарів.
  • Додатковий інвентар для прибирання може перевозитися на корпусі машини
Панель управління EASY
  • Керування одним перемикачем.
  • Дуже проста в роботі.
Легке освоєння машини завдяки виділенню елементів управління жовтим кольором
  • Короткий час освоєння навіть для ненавченого персоналу.
Міцні та надійні елементи управління
  • Підходить для щоденної роботи.
  • Дуже надійна.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 510
Ширина всмоктуючої балки (мм) 900
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 50 / 50
Теор. продуктивність за площею (м²/год) макс. 2040
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1200
Батарея (В) 24
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Ширина розвороту (мм) 1240
Витрата води (л/хв) макс. 2,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 66 - 66
Споживана потужність (Вт) макс. 1100
Маса (без приладдя) (кг) 52
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • V-подібна всмоктуюча балка

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
Підлогомийна машина BD 50/50 C Classic

Відео

