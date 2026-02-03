Підлогомийна машина BD 50/60 C Ep Classic

Ідеальне рішення початкового рівня: підлогомиюча машина з ручним керуванням BD 50/60 C Ep Classic - мережева модель з дисковим щітковим вузлом і 60 л баком, продуктивністю по площі до 2000 кв.м/год

Компактна підлогомиюча машина BD 50/60 C Ep Classic пропонує максимальну продуктивність при мінімальному наборі основних функцій. При розробці був урізаний перелік складних електронних і ін. функцій без втрат продуктивності і ефективності прибирання. Система панелі EASY робить машину простою і зрозумілою в експлуатаціі. Ця компактна машина дуже маневрена і дозволяє оператору дивитися на робочу зону навколо машини. Крім того, мережева машина з дисковою щіткою - доступна за дуже вигідною ціною. Чудово підходить, як для локального швидкого прибирання, так і для тривалих робіт.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BD 50/60 C Ep Classic: Доступний початковий клас
Доступний початковий клас
Відмінне співвідношення ціна-продуктивність Набір основних базових функцій
Підлогомийна машина BD 50/60 C Ep Classic: Великий об'єм бака за компактних габаритів
Великий об'єм бака за компактних габаритів
Дуже маневрена. Забезпечує хороший огляд поверхні, яка прибирається.
Підлогомийна машина BD 50/60 C Ep Classic: Велика робоча ширина
Велика робоча ширина
Вбудована дискова щітка 51 см Для ефективного очищення середніх площ
Живлення від мережі (230В, 50 Гц)
  • Низька вага
  • Підходить як для локальної швидкого прибирання, так і для тривалих робіт
Система Home Base
  • Може бути дообладнана додатковими аксесуарами
  • Додатковий інвентар для прибирання може перевозитися на корпусі машини
Панель управління EASY
  • Керування одним перемикачем.
  • Дуже проста в роботі.
Ідентифікація робочих елементів (жовтим кольором)
  • Короткий час освоєння навіть для ненавченого персоналу.
Міцні та надійні елементи управління
  • Підходить для щоденної роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 510
Ширина всмоктуючої балки (мм) 900
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 60 / 60
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 2040
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1020
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Витрата води (л/хв) макс. 2,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 67
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Споживана потужність (Вт) макс. 1100
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 52
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • Колеса для транспортування
  • V-подібна всмоктуюча балка

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Живлення від мережі

Відео

