Компактна підлогомиюча машина BD 50/60 C Ep Classic пропонує максимальну продуктивність при мінімальному наборі основних функцій. При розробці був урізаний перелік складних електронних і ін. функцій без втрат продуктивності і ефективності прибирання. Система панелі EASY робить машину простою і зрозумілою в експлуатаціі. Ця компактна машина дуже маневрена і дозволяє оператору дивитися на робочу зону навколо машини. Крім того, мережева машина з дисковою щіткою - доступна за дуже вигідною ціною. Чудово підходить, як для локального швидкого прибирання, так і для тривалих робіт.