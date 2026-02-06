BD 70/75 W Bp Pack Classic підлогомийна машина надзвичайно компактна та легкоманеврована, попри наявність місткого 75-ти літрового баку – апарат надзвичайно легкий у керуванні. Ця машина, оснащена міцним корпусом – майже універсальна для будь-якого прибирання, адже має ряд корисних функцій, а вбудований акумулятор 170 Ah AGM, що не потребую додаткового обслуговування, дозволяє використовувати апарат навіть при тривалому прибиранні. Дана підлогомийно-всмоктуальна машина, оснащена високоякісною дводисковою щітковою головою та алюмінієвою всмоктувальною балкою, не тільки проста у використанні, а ще й в обслуговуванні.