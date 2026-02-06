Підлогомийна машина BD 70/75 W Bp Pack Classic
BD 70/75 W Bp Pack Classic - це проста у користуванні підлогомийна машина, що має надійну конструкцію та дозволяє прибирати декілька годин поспіль. Машина оснащена легкоманеврованою щітковою головою та акумулятором 170 Ah AGM, що гарно зарекомендував себе на ринку.
BD 70/75 W Bp Pack Classic підлогомийна машина надзвичайно компактна та легкоманеврована, попри наявність місткого 75-ти літрового баку – апарат надзвичайно легкий у керуванні. Ця машина, оснащена міцним корпусом – майже універсальна для будь-якого прибирання, адже має ряд корисних функцій, а вбудований акумулятор 170 Ah AGM, що не потребую додаткового обслуговування, дозволяє використовувати апарат навіть при тривалому прибиранні. Дана підлогомийно-всмоктуальна машина, оснащена високоякісною дводисковою щітковою головою та алюмінієвою всмоктувальною балкою, не тільки проста у використанні, а ще й в обслуговуванні.
Особливості та переваги
Щіткова голова і всмоктуюча балка з довговічного алюмінію
- Міцна конструкція машини гарантує низьку частоту відмов.
- Машина розрахована на експлуатацію в складних умовах.
Дуже проста концепція управління
- Виконання всіх функцій ініціюється вимикачами, кнопками і поворотними ручками.
- Кольорове кодування елементів управління прискорює освоєння машини і полегшує роботу з нею.
Компактна і міцна конструкція
- Виключно маневрена машина, що забезпечує оператору хороший огляд.
- Зменшений ризик пошкодження машини або предметів обстановки.
Регулювання тиску прижиму залежно від задачі з прибирання
- Можливість збільшення тиску прижиму щіток від 30 до 50 кг залежно від задачі.
- Низький тиск прижиму для видалення незначних забруднень і очищення чутливих підлогових покриттів.
- Збільшений тиск прижиму для видалення стійких забруднень або зношених захисних шарів.
У стандартну комплектацію входить проста в експлуатації батарея AGM 170 Ач, що не потребує обслуговування і зовнішній зарядний пристрій до неї
- Проста технологія акумуляторів для використання в самих різних ситуаціях
- Тривалі інтервали безперервної роботи
- Збільшує ефективність і продуктивність
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|705
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1030
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|75 / 75
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|макс. 3525
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|2115
|Тип батареї
|необслуговувана
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 3
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Швидкість руху (км/год)
|макс. 5
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ширина розвороту (мм)
|1550
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,75
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|63 - 65
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1850
|Повна нормативна маса (кг)
|325
|Маса (без приладдя) (кг)
|100
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Комплектація
- Дискова щітка: 2 шт.
- Батарея
- Батарея та зарядний пристрій
- Закруглена всмоктуюча балка
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Система 2 резервуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для прибирання в магазинах, торгових центрах і гіпермаркетах
- Ідеальне рішення для прибирання в аеропортах, на промислових і транспортних підприємствах
- Чудово підходить для клінінгу (наприклад, для прибирання в спортзалах)