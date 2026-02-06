Підмітальна машина KM 75/40 W Bp Pack

Компактна та маневрена машина KM 75/40 W, оснащена тяговим приводом і ефективною системою всмоктування пилу, легко справляється з прибиранням площ малих и середніх розмірів. З малошумним акумуляторна приводом.

Компактна підмітальна машина з акумуляторним приводом KM 75/40 W Bp Pack призначена для прибирання площ від 600 кв.м. Всі елементи управління розташовані в поле зору оператора (система EASY), що істотно полегшує роботу. Привід - 400 Вт двигун постійного струму, який забезпечує робочу швидкість підмітання до 4.5 км / год.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 75/40 W Bp Pack: Бункер з коліщатками і зручною ручкою
Бункер з коліщатками і зручною ручкою
Контейнер для сміття з утопленими ручками - щоб легко знімати і спустошувати. Швидка готовність.
Підмітальна машина KM 75/40 W Bp Pack: Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтра
Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтра
Велика площа поверхні фільтра (1,8 м²) забезпечує тривалу роботу. Поліефірний матеріал, що допускає промивання, вирізняється тривалим терміном служби. Механічна система очищення фільтра з ергономічною ручкою.
Підмітальна машина KM 75/40 W Bp Pack: Проста концепція управління (система EASY)
Проста концепція управління (система EASY)
Просте і зручне управління завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів управління. Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Електричний
Привід Двигун постійного струму
Потужність приводу (В/Вт) 24 / 400
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 3375
Робоча ширина (мм) 550
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 750
Бункер (л) 40
Допустимий кут підйому (%) 12
Робоча швидкість (км/год) 4,5
Площа поверхні фільтра (м²) 1,8
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Вага (з аксесуарами) (кг) 125
Робоча маса (кг) 125
Вага (з упаковкою) (кг) 134,714
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1430 x 750 x 1190

Комплектація

  • Плоский складчастий фільтр: Зроблено з поліестеру
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Регульована циліндрична щітка
  • Бункер на коліщатках
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Складна рукоятка
  • Принцип перекидання
  • Система всмоктування
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Індикатор стану батареї
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Бічна щітка, піднімається / регулюється
Відео

Області застосування
  • Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
  • Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
  • Для прибирання об'єктів комунальних господарств
  • Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

