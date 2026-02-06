Підмітальна машина KM 75/40 W Bp Pack
Компактна та маневрена машина KM 75/40 W, оснащена тяговим приводом і ефективною системою всмоктування пилу, легко справляється з прибиранням площ малих и середніх розмірів. З малошумним акумуляторна приводом.
Компактна підмітальна машина з акумуляторним приводом KM 75/40 W Bp Pack призначена для прибирання площ від 600 кв.м. Всі елементи управління розташовані в поле зору оператора (система EASY), що істотно полегшує роботу. Привід - 400 Вт двигун постійного струму, який забезпечує робочу швидкість підмітання до 4.5 км / год.
Особливості та переваги
Бункер з коліщатками і зручною ручкоюКонтейнер для сміття з утопленими ручками - щоб легко знімати і спустошувати. Швидка готовність.
Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтраВелика площа поверхні фільтра (1,8 м²) забезпечує тривалу роботу. Поліефірний матеріал, що допускає промивання, вирізняється тривалим терміном служби. Механічна система очищення фільтра з ергономічною ручкою.
Проста концепція управління (система EASY)Просте і зручне управління завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів управління. Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Електричний
|Привід
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В/Вт)
|24 / 400
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|3375
|Робоча ширина (мм)
|550
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|750
|Бункер (л)
|40
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|4,5
|Площа поверхні фільтра (м²)
|1,8
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|125
|Робоча маса (кг)
|125
|Вага (з упаковкою) (кг)
|134,714
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1430 x 750 x 1190
Комплектація
- Плоский складчастий фільтр: Зроблено з поліестеру
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Тяговий привід переднього ходу
- Регульована циліндрична щітка
- Бункер на коліщатках
- Заслонка для збору крупного сміття
- Складна рукоятка
- Принцип перекидання
- Система всмоктування
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Індикатор стану батареї
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Бічна щітка, піднімається / регулюється
Відео
Області застосування
- Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
- Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
- Для прибирання об'єктів комунальних господарств
- Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві