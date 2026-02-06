Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 22/1 Ap Te
NT 22/1 Ap Te L з розеткою для підключення електроінструменту та напівавтоматичною системою очистки фільтра. Потужний, але компактний та легкий пристрій для професійних майстрів
Майстри гідно оцінять переваги цього маленького помічника. Пилосос для збору сухого та вологого сміття NT 22/1 Ap Te L має розетку для підключення електроінструменту, він дуже легкий і зручний для транспортування та зберігання. Модель вражає своїми можливостями при вирішенні завдань, пов'язаних і з легкими забрудненнями, і з великими обсягами сміття у майстерні, автосервісі або магазині. З'єднувальний отвір для шланга розташовано безпосередньо на турбінної голові, що забезпечує максимально просту утилізації зібраного сміття. Завдяки напівавтоматичного системі очищення фільтра і вологостійкому патронного фільтру з поліефірного шовку PES, пилосос може без особливих зусиль справлятися з пилом, дрібним сміттям і рідиною. Усі перераховані вище особливості роблять цю модель ідеальним помічником при виконанні монтажних, будівельних та оздоблювальних робіт.
Особливості та переваги
Легка вага з компактними габаритамиЛегко і зручно переміщати та зберігати
Напівавтоматичне очищення фільтра ApОптимальна ефективність очищення фільтра одним натисканням кнопки. Забезпечує стабільно високу фільтрацію та потужність всмоктування. Ергономічний дизайн для економії часу та подовжений термін експлуатації фільтра.
Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PESЛегке перемикання між режимами вологого та сухого прибирання. Фільтр-картридж PES не потребує сушіння перед використанням. Екологічність: фільтр-картридж PES можна мити.
Розетка для електроінструменту (з автоматичним запуском)
- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Адаптер для електроінструментів.
- Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
- У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
- Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|72
|Розрідження (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|22
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1300
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|6
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|72
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,298
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 370 x 480
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES
- Адаптер для підключення електроінструментів
Оснащення
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео
Області застосування
- Ідеальне пристрій для короткочасного або помірного прибирання у широкому спектрі комерційних областей застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 22/1 Ap Te
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.