Майстри гідно оцінять переваги цього маленького помічника. Пилосос для збору сухого та вологого сміття NT 22/1 Ap Te L має розетку для підключення електроінструменту, він дуже легкий і зручний для транспортування та зберігання. Модель вражає своїми можливостями при вирішенні завдань, пов'язаних і з легкими забрудненнями, і з великими обсягами сміття у майстерні, автосервісі або магазині. З'єднувальний отвір для шланга розташовано безпосередньо на турбінної голові, що забезпечує максимально просту утилізації зібраного сміття. Завдяки напівавтоматичного системі очищення фільтра і вологостійкому патронного фільтру з поліефірного шовку PES, пилосос може без особливих зусиль справлятися з пилом, дрібним сміттям і рідиною. Усі перераховані вище особливості роблять цю модель ідеальним помічником при виконанні монтажних, будівельних та оздоблювальних робіт.