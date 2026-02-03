Наш NT 30/1 Ap L - це компактний, високоякісний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з напівавтоматичним очищенням фільтра. Пилосос підходить для різних варіантів застосування, таких як очищення салонів автомобілів, видалення великих частинок бруду і рідин, а також очищення пилососом різноманітних машин і систем. Висока потужність всмоктування і ефективне очищення фільтра дозволяють видаляти середні кількості дрібного пилу навіть без фільтр-мішків. Пристрій дуже простий в експлуатації, завдяки використанню центрального поворотного перемикача. Для раціонального зберігання аксесуарів передбачені спеціальні сховища на голові пилососа, а її пласка верхня частина дозволяє розміщувати та надійно закріплювати ящик для інструменту.