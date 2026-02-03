Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Ap

Наш NT 30/1 Ap L представляє собою компактний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з відмінною потужністю всмоктування, високоякісними і довговічними компонентами і широким розмаїттям приладдя.

Наш NT 30/1 Ap L - це компактний, високоякісний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з напівавтоматичним очищенням фільтра. Пилосос підходить для різних варіантів застосування, таких як очищення салонів автомобілів, видалення великих частинок бруду і рідин, а також очищення пилососом різноманітних машин і систем. Висока потужність всмоктування і ефективне очищення фільтра дозволяють видаляти середні кількості дрібного пилу навіть без фільтр-мішків. Пристрій дуже простий в експлуатації, завдяки використанню центрального поворотного перемикача. Для раціонального зберігання аксесуарів передбачені спеціальні сховища на голові пилососа, а її пласка верхня частина дозволяє розміщувати та надійно закріплювати ящик для інструменту.

Особливості та переваги
Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення.
  • Безпечне кріплення шлангів різної довжини та діаметра.
  • Захист кабелю живлення при транспортуванні.
Знімний корпус фільтра
  • Фільтр можна вийняти, не контактуючи з брудом
  • Ефективно запобігає неправильному встановленню плоского складчастого фільтра.
Раціональні інтегровані варіанти зберігання аксесуарів
  • Аксесуари зберігаються безпечно і завжди під рукою.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 30
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Споживана потужність (Вт) макс. 1380
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 70
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 11,8
Вага (з упаковкою) (кг) 15,622
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 525 x 370 x 560

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
  • Щілинна насадка
  • Плоский складчастий фільтр: Целюлоза

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
  • Ступінь захисту: II
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео

Області застосування
  • Різноманітні застосування від видалення рідин до очищення салону автомобіля
Аксесуари
