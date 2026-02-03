Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Ap
Наш NT 30/1 Ap L представляє собою компактний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з відмінною потужністю всмоктування, високоякісними і довговічними компонентами і широким розмаїттям приладдя.
Наш NT 30/1 Ap L - це компактний, високоякісний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з напівавтоматичним очищенням фільтра. Пилосос підходить для різних варіантів застосування, таких як очищення салонів автомобілів, видалення великих частинок бруду і рідин, а також очищення пилососом різноманітних машин і систем. Висока потужність всмоктування і ефективне очищення фільтра дозволяють видаляти середні кількості дрібного пилу навіть без фільтр-мішків. Пристрій дуже простий в експлуатації, завдяки використанню центрального поворотного перемикача. Для раціонального зберігання аксесуарів передбачені спеціальні сховища на голові пилососа, а її пласка верхня частина дозволяє розміщувати та надійно закріплювати ящик для інструменту.
Особливості та переваги
Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення.
- Безпечне кріплення шлангів різної довжини та діаметра.
- Захист кабелю живлення при транспортуванні.
Знімний корпус фільтра
- Фільтр можна вийняти, не контактуючи з брудом
- Ефективно запобігає неправильному встановленню плоского складчастого фільтра.
Раціональні інтегровані варіанти зберігання аксесуарів
- Аксесуари зберігаються безпечно і завжди під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,622
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|525 x 370 x 560
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: Целюлоза
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Області застосування
- Різноманітні застосування від видалення рідин до очищення салону автомобіля
