Високоякісний пилосос NT 40/1 Ap L для сухого та вологого прибирання з контейнером ємністю 40 літрів та напівавтоматичною системою очищення фільтрів, яка у поєднанні з високою потужністю всмоктування дозволяє збирати дрібний пил навіть при роботі без фільтрувального мішка. Пилосос може використовуватися різними способами, будь то для видалення грубих забруднень і рідин, для очищення машин і обладнання, або, наприклад, для очищення салону транспортного засобу. Ергономічні аксесуари надійно та зручно зберігаються в спеціально розроблених тримачах. На панелі на голові пилососа можна надійно закріпити контейнер для інструментів.Крім того, NT 40/1 Ap L надзвичайно простий в експлуатації. Керування здійснюіться безпосередньо через центральний поворотний перемикач.