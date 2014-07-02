Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 65/2 Ap
Для складних умов промислового прибирання застосовується 2-х моторний пилосос вологого і сухого прибирання NT 65/2 Ap. Потужність всмоктування практично не змінюється завдяки напівавтоматичному очищенню фільтра. Електронна система автоматично вимикає апарат, коли рівень зібраної води досягає максимального рівня. Спустошити контейнер можна завдяки спеціальному зливному шлангу. Усі аксесуари надійно зберігаються на корпусі апарату, також передбачений спеціальний лоток для підручних речей, наприклад, інструментів. Мобільність апарату забезпечують два великих колеса та два поворотні ролики.
Особливості та переваги
Панель для укладання дрібних предметів
Маслостійкий зливний шланг
Фіксатори для шланга і коліна
Ергономічна ручка.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|65
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|20
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|600 x 480 x 920
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: Паперовий
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Зливний шланг (маслостійкий)
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео
Області застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 65/2 Ap
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.