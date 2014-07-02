Для складних умов промислового прибирання застосовується 2-х моторний пилосос вологого і сухого прибирання NT 65/2 Ap. Потужність всмоктування практично не змінюється завдяки напівавтоматичному очищенню фільтра. Електронна система автоматично вимикає апарат, коли рівень зібраної води досягає максимального рівня. Спустошити контейнер можна завдяки спеціальному зливному шлангу. Усі аксесуари надійно зберігаються на корпусі апарату, також передбачений спеціальний лоток для підручних речей, наприклад, інструментів. Мобільність апарату забезпечують два великих колеса та два поворотні ролики.