Щоденна і важка робота на будівельних об'єктах і в майстернях формує високі вимоги серед майстрів стосовно до обладнання. Наш пилосос сухого і вологого прибирання NT 30/1 Tact Te повністю відповідає цим запитам. Цей компактний експерт зі збору дрібного пилу з міцним 30-літровим контейнером, з металевими колесами і відбійниками, а також з автоматичною системою очищення фільтра Tact, гарантує безперервне всмоктування великих обсягів дрібних часток у найважчих умовах. Плоский складчастий фільтр з поліестеру PES, стійкий до впливу вологи, забезпечує вільну від пилу робочу зону. Майстри та інші користувачі оцінять простоту використання і вибір режимів роботи завдяки нещодавно розробленому новому поворотному вимикачу з плавним регулюванням потужності. Апарат також оснащений новими модернізованими аксесуарами, які можуть зручно зберігатися в спеціальних відсіках. Робота з електроінструментом можлива завдяки електричній розетці з автоматичним включенням / виключенням.