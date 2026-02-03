Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L

Фаворит майстрів серед пилососів сухого та вологого прибирання: Kärcher NT 30/1 Tact Te L з розеткою для підключення електроінструменту (автоматичне вмикання / вимикання) і система автоматичного очищення фільтра Tact для безперервної роботи.

Щоденна і важка робота на будівельних об'єктах і в майстернях формує високі вимоги серед майстрів стосовно до обладнання. Наш пилосос сухого і вологого прибирання NT 30/1 Tact Te повністю відповідає цим запитам. Цей компактний експерт зі збору дрібного пилу з міцним 30-літровим контейнером, з металевими колесами і відбійниками, а також з автоматичною системою очищення фільтра Tact, гарантує безперервне всмоктування великих обсягів дрібних часток у найважчих умовах. Плоский складчастий фільтр з поліестеру PES, стійкий до впливу вологи, забезпечує вільну від пилу робочу зону. Майстри та інші користувачі оцінять простоту використання і вибір режимів роботи завдяки нещодавно розробленому новому поворотному вимикачу з плавним регулюванням потужності. Апарат також оснащений новими модернізованими аксесуарами, які можуть зручно зберігатися в спеціальних відсіках. Робота з електроінструментом можлива завдяки електричній розетці з автоматичним включенням / виключенням.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L: Автоматична система очищення фільтра Tact
Автоматична система очищення фільтра Tact
Для стабільно високої потужності всмоктування та фільтрувальної здатності. Автоматичне очищення фільтра за допомогою потужних пневматичних ударів. Ергономічний дизайн для економії часу та подовжений термін експлуатації фільтра.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L: Втулка для інструменту з пневматичним клапаном і кріпленням з гуми
Втулка для інструменту з пневматичним клапаном і кріпленням з гуми
Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів. У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря. Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L: Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
Електроінструмент легко підключається до пилососа. Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання. Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Зручні бічні відсіки для зберігання щілинної насадки та інструментальної муфти для підключення електроінструменту
  • Інтегрована система зберігання гарантує, що всі аксесуари будуть укладені таким чином, що вони не можуть бути втрачені і завжди готові до використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 30
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Споживана потужність (Вт) макс. 1380
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 69
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 13,5
Вага (з упаковкою) (кг) 18
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 560 x 370 x 580

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
  • Підготовка до антистатичного захисту
  • Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L

Відео

Області застосування
  • Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 30/1 Tact Te L

