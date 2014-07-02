Промисловий пилосос IVC 60/24-2 Ap
Компактний та мобільний промисловий пилосос початкового рівня з напівавтоматичною системою очищення фільтра, великими колесами та поворотними коліщатками, оснащеними гальмом стоянки. Прекрасно підходить для очищення виробничого обладнання та збирання в цехах.
IVC 60/24-2 Ap – компактний промисловий пилосос з великими колесами та напрямними роликами з функцією гальмування. Апарат відноситься до початкового рівня, відрізняється гарною маневреністю та спеціально призначений для мобільного прибирання виробничих приміщень та обладнання. Напівавтоматична система очищення фільтра гарантує тривалий термін служби.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,95
|Маса (без приладдя) (кг)
|59
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
