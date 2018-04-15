Флисовые фильтр-мешки для WD 2/3 4шт
Особо прочные фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в моющих пылесосах SE 4001 / SE 4002.
Фильтр-мешки из нетканого материала подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также к моющим пылесосам Kärcher SE 4001 и SE 4002. Впечатляющие экстремальной прочностью материала, высокой эффективностью фильтрации пыли и малым снижением силы всасывания аппарата, они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. В комплект поставки входят 4 фильтр-мешка.
Особенности и преимущества
Трехслойный нетканый материал
- Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
- Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Подходят к моющим пылесосам Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,094
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,175
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 200 x 12
Совместимая техника
Области применения
- Сухой мусор
- Влажный мусор