Фильтр-мешки из нетканого материала подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также к моющим пылесосам Kärcher SE 4001 и SE 4002. Впечатляющие экстремальной прочностью материала, высокой эффективностью фильтрации пыли и малым снижением силы всасывания аппарата, они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. В комплект поставки входят 4 фильтр-мешка.