Флисовые фильтр-мешки для WD 2/3 4шт

Особо прочные фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в моющих пылесосах SE 4001 / SE 4002.

Фильтр-мешки из нетканого материала подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также к моющим пылесосам Kärcher SE 4001 и SE 4002. Впечатляющие экстремальной прочностью материала, высокой эффективностью фильтрации пыли и малым снижением силы всасывания аппарата, они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. В комплект поставки входят 4 фильтр-мешка.

Особенности и преимущества
Трехслойный нетканый материал
  • Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
  • Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Подходят к моющим пылесосам Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет Белый
Вес (кг) 0,094
Вес (с упаковкой) (кг) 0,175
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 200 x 12
Области применения
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.