Флісові фільтр-мішки для WD 2/3 4шт
Особливо міцні фільтр-мішки з нетканого матеріалу були розроблені спеціально для застосування у господарських пилососах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery та KWD 1 – KWD 3, а також у миючих пилососах SE 4001/SE 4002.
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу підходять до господарських пилососів Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery та KWD 1 – KWD 3, а також до миючих пилососів Kärcher SE 4001 та SE 4002. Вражаючі екстремальною міцністю матеріалу, малим зниженням сили всмоктування апарату, вони чудово підходять для складних умов застосування, наприклад, для збирання габаритного та вологого сміття. У комплект поставки входять 4 фільтр-мішки.
Особливості та переваги
Тришаровий нетканий матеріал
- Забезпечує високу силу всмоктування та ефективну фільтрацію пилу.
- Особливо міцний на розрив матеріал, що чудово підходить для інтенсивної експлуатації.
Підходить до господарських пилососів Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 , MV 3
Підходять до мийних пилососів Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|4
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,094
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,175
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 200 x 12
Сумісна техніка
Області застосування
- Сухе сміття
- Вологе сміття