Фільтр-мішки з нетканого матеріалу підходять до господарських пилососів Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery та KWD 1 – KWD 3, а також до миючих пилососів Kärcher SE 4001 та SE 4002. Вражаючі екстремальною міцністю матеріалу, малим зниженням сили всмоктування апарату, вони чудово підходять для складних умов застосування, наприклад, для збирання габаритного та вологого сміття. У комплект поставки входять 4 фільтр-мішки.