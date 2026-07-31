Короткая и удобная пенная насадка с регулировкой угла распыления и 1 литровым бачком для чистящего средства. Идеальна для бесконтактной мойки автомобиля благодаря своей компактности и дизайну. Имеет резьбовое соединение (M 22 x 1.5), а также дополнительно регулировку дозирования чистящего средства на сопле. Оптимально для аппаратов с функцией Servo Control.