Пінна насадка з балоном Advanced

Коротка трубка для пінного чищення з приєднаним до неї балоном для засобу для чищення на 1 л. Завдяки компактній конструкції чудово підходить, наприклад, для пінного чищення автомобілів. З поворотним з'єднанням M 22 x 1,5, функціями регулювання кута розпилення та плавного дозування засобу.

Коротка та зручна пінна насадка з регулюванням кута розпилення та 1 літровим бачком для засобу для чищення. Ідеальна для безконтактного миття автомобіля завдяки своїй компактності та дизайну. Має різьбове з'єднання (M 22 x 1.5), а також додатково регулювання дозування засобу для чищення. Оптимально для апаратів із функцією Servo Control.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір сопла ( ) 25
Макс. тиск (бар) 300
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,786
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка з балоном Advanced

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.