Комплект для промывки труб PC 7,5

Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.

Комплект для промывки труб позволяет прочищать засорившиеся трубы и стоки. Четыре направленные назад струи высокого давления обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Высококачественный гибкий шланг снабжен отметками и маркерным кольцом, позволяющим отслеживать продвижение по трубе. Шланг 7,5 м армирован текстильной оплеткой, защищен от перегиба, снабжен очень коротким латунным соплом для максимальной подвижности и долговечным латунным разъемом. Комплект для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher может применяться в доме и на открытом воздухе.

Особенности и преимущества
Очень короткое латунное сопло
  • Легкое перемещение по трубам
Текстильная оплетка
  • Гибкий и долговечный шланг
4 сопла высокого давления обратной направленности
  • Эффективная прочистка засоров в трубах
Эффективная очистка высоким давлением
  • Эффективная прочистка засоров в трубах
Байонетное соединение
  • Очень удобна в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 7,5
Цвет черный
Масса (кг) 0,667
Масса (с упаковкой) (кг) 0,803
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 245 x 65

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Трубы
  • Стояки
  • Сливы
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

