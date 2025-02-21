PC 15
Комплект для промывки труб со шлангом длиной 15 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.
Практичный и универсальный комплект для промывки труб позволяет прочищать стоки, водосточные и другие трубы и эффективно удалять образующиеся в них засоры. В комплект поставки включены 2 разных сопла, которые быстро заменяются благодаря резьбовому креплению. Реактивное сопло с 4 направленными назад струями высокого давления, обеспечивающими его интенсивное продвижение по трубе, оптимально подходит для промывки водосточных труб и устранения стойких засоров. Вращающееся сопло предназначено для периодической профилактической очистки. Обработка всей поверхности внутренней стенки трубы струей воды гарантирует эффективное удаление отложений грязи, практически исключающее образование засоров. За счет оптимизированной формы сопел они плавно состыковываются со шлангом высокого давления, что сводит к минимуму риск заклинивания сопла внутри трубы. Высококачественный эластичный шланг длиной 15 м армирован текстильной оплеткой, что облегчает выполнение работ по промывке трубопроводов с изгибами. Защита шланга от перегибов и латунные разъемы гарантируют долгий срок его службы. Комплект, подходящий для применения, как в доме, так и на открытом воздухе, совместим с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Практичная система замены сопел с 2 разными сопламиПростота замены сопел. Реактивное сопло – идеальное решение для быстрой промывки водосточных труб и устранения образующихся в них засоров. Вращающееся сопло с эффектом очистки в секторе 360° – для тщательной профилактической очистки внутренних стенок труб во избежание образования засоров.
Эффективная очистка высоким давлениемБыстрое и эффективное устранение засоров в трубах. Экологичность (не требуется применение химических средств). Под давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
Гибкий шланг с текстильным армированиемПростота в обращении при промывке трубопроводов с изгибами. Удобство хранения.
Оптимизированная форма сопла
- Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
- Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Разъемы и сопла из долговечных материалов (латуни и нержавеющей стали)
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,123
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,356
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 80
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Трубы
- Стояки
- Сливы
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.