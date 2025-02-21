Практичный и универсальный комплект для промывки труб позволяет прочищать стоки, водосточные и другие трубы и эффективно удалять образующиеся в них засоры. В комплект поставки включены 2 разных сопла, которые быстро заменяются благодаря резьбовому креплению. Реактивное сопло с 4 направленными назад струями высокого давления, обеспечивающими его интенсивное продвижение по трубе, оптимально подходит для промывки водосточных труб и устранения стойких засоров. Вращающееся сопло предназначено для периодической профилактической очистки. Обработка всей поверхности внутренней стенки трубы струей воды гарантирует эффективное удаление отложений грязи, практически исключающее образование засоров. За счет оптимизированной формы сопел они плавно состыковываются со шлангом высокого давления, что сводит к минимуму риск заклинивания сопла внутри трубы. Высококачественный эластичный шланг длиной 7,5 м армирован текстильной оплеткой, что облегчает выполнение работ по промывке трубопроводов с изгибами. Защита шланга от перегибов и латунные разъемы гарантируют долгий срок его службы. Комплект, подходящий для применения, как в доме, так и на открытом воздухе, совместим с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.