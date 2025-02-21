PC 7.5

Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.

Практичный и универсальный комплект для промывки труб позволяет прочищать стоки, водосточные и другие трубы и эффективно удалять образующиеся в них засоры. В комплект поставки включены 2 разных сопла, которые быстро заменяются благодаря резьбовому креплению. Реактивное сопло с 4 направленными назад струями высокого давления, обеспечивающими его интенсивное продвижение по трубе, оптимально подходит для промывки водосточных труб и устранения стойких засоров. Вращающееся сопло предназначено для периодической профилактической очистки. Обработка всей поверхности внутренней стенки трубы струей воды гарантирует эффективное удаление отложений грязи, практически исключающее образование засоров. За счет оптимизированной формы сопел они плавно состыковываются со шлангом высокого давления, что сводит к минимуму риск заклинивания сопла внутри трубы. Высококачественный эластичный шланг длиной 7,5 м армирован текстильной оплеткой, что облегчает выполнение работ по промывке трубопроводов с изгибами. Защита шланга от перегибов и латунные разъемы гарантируют долгий срок его службы. Комплект, подходящий для применения, как в доме, так и на открытом воздухе, совместим с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
PC 7.5: Практичная система замены сопел с 2 разными соплами
Простота замены сопел. Реактивное сопло – идеальное решение для быстрой промывки водосточных труб и устранения образующихся в них засоров. Вращающееся сопло с эффектом очистки в секторе 360° – для тщательной профилактической очистки внутренних стенок труб во избежание образования засоров.
PC 7.5: Эффективная очистка высоким давлением
Быстрое и эффективное устранение засоров в трубах. Экологичность (не требуется применение химических средств). Под давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
PC 7.5: Гибкий шланг с текстильным армированием
Простота в обращении при промывке трубопроводов с изгибами. Удобство хранения.
Оптимизированная форма сопла
  • Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
  • Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Разъемы и сопла из долговечных материалов (латуни и нержавеющей стали)
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,663
Масса (с упаковкой) (кг) 0,858
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 245 x 55

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Трубы
  • Стояки
  • Сливы
