Čistič ploch FR 50
S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.
Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|500
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|13,9
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Náhradní díly Čistič ploch FR 50
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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