Sada na čistění automobilů
Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění, koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor.
Čištění automobilů od A do Z: S bohatou a přepracovanou sadu příslušenství pro čištění interiérů vozidel se z čištění automobilů stává hračka a vozidlo bude krásně čisté. Koberečky, palubní deska, sedačka, čalounění nebo zavazadlový prostor: se sadou příslušenství je interiér čistý jako mávnutím kouzelného proutku. I těžce přístupná místa jako meziprostory nebo spáry či citlivé povrchy mohou být perfektně uklizeny. Tato sada příslušenství je vhodná pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.
Charakteristické znaky a výhody
Bohatá sada příslušenství pro důkladné kompletní čištění vnitřních prostor vozidel.
Vč. 1,5 m prodlužovací hadice pro větší akční rádius a větší svobodu pohybu.
Sada příslušenství pro všechny vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|6
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 230 x 130
Oblasti použití
- Meziprostory
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Boční kapsy ve vozidle
- Parapet
- Středová konzole
- Zavazadlový prostor
- Autosedačky
- Zadní sedadlo
- Prostor pro nohy
- Čelní skla