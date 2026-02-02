Sada na čistění automobilů

Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění, koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor.

Čištění automobilů od A do Z: S bohatou a přepracovanou sadu příslušenství pro čištění interiérů vozidel se z čištění automobilů stává hračka a vozidlo bude krásně čisté. Koberečky, palubní deska, sedačka, čalounění nebo zavazadlový prostor: se sadou příslušenství je interiér čistý jako mávnutím kouzelného proutku. I těžce přístupná místa jako meziprostory nebo spáry či citlivé povrchy mohou být perfektně uklizeny. Tato sada příslušenství je vhodná pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.

Charakteristické znaky a výhody
Bohatá sada příslušenství pro důkladné kompletní čištění vnitřních prostor vozidel.
Vč. 1,5 m prodlužovací hadice pro větší akční rádius a větší svobodu pohybu.
Sada příslušenství pro všechny vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden
Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 6
Vláknový kompozitní textil 80 % polyester, 20 % polyamid
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 230 x 130
Oblasti použití
  • Meziprostory
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Boční kapsy ve vozidle
  • Parapet
  • Středová konzole
  • Zavazadlový prostor
  • Autosedačky
  • Zadní sedadlo
  • Prostor pro nohy
  • Čelní skla