Sada pro nafukování k WD

Zajišťuje snadné nafukování a vyfukování nafukovacích matrací, bazénů, nafukovacích člunů atd. pomocí vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden.

Široký rozsah použití vysavačů pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden dále rozšiřuje sada pro nafukování. Pokud je sací hadice připojena pomocí funkce fukaru, přístroj bez námahy nafoukne nafukovací matrace, bazény a plavecké pomůcky nebo dokonce nafukovací čluny. Po připojení sací hadice k sací přípojce přístroje se vzduch automaticky vysaje, takže zdlouhavé ruční vytlačování vzduchu je již minulostí. Sada příslušenství obsahuje kus adaptéru pro připojení k sací hadici vysavače pro suché a mokré vysávání a tři různé velikosti hubic (S, M a L), které jsou kompatibilní s ventily na široké škále nafukovacích výrobků.

Charakteristické znaky a výhody
Nafukování pomocí funkce fukaru vysavače pro mokré a suché vysávání
  • V porovnání s ručním nafukováním šetří čas a námahu
Vyprazdňování pomocí sací funkce vysavače pro mokré a suché vysávání
  • Rychlé a pohodlné vypouštění vzduchu ve srovnání s ručním vypouštěním vzduchu.
Sada příslušenství obsahuje adaptér a trysky ve třech velikostech.
  • Adaptér pro bezpečné připojení k sací hadici.
  • Tři přiložené velikosti trysek (S, M a L) jsou kompatibilní s ventily různých nafukovacích výrobků a lze je snadno namontovat na adaptér.
Sada příslušenství pro všechny vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden
Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 2
Standardní jmenovitý průměr (mm) NW 35
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 110 x 70 x 80
Oblasti použití
  • Nafukovací výrobky (např. nafukovací postel)