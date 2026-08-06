Sada pro nafukování k WD
Zajišťuje snadné nafukování a vyfukování nafukovacích matrací, bazénů, nafukovacích člunů atd. pomocí vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden.
Široký rozsah použití vysavačů pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden dále rozšiřuje sada pro nafukování. Pokud je sací hadice připojena pomocí funkce fukaru, přístroj bez námahy nafoukne nafukovací matrace, bazény a plavecké pomůcky nebo dokonce nafukovací čluny. Po připojení sací hadice k sací přípojce přístroje se vzduch automaticky vysaje, takže zdlouhavé ruční vytlačování vzduchu je již minulostí. Sada příslušenství obsahuje kus adaptéru pro připojení k sací hadici vysavače pro suché a mokré vysávání a tři různé velikosti hubic (S, M a L), které jsou kompatibilní s ventily na široké škále nafukovacích výrobků.
Charakteristické znaky a výhody
Nafukování pomocí funkce fukaru vysavače pro mokré a suché vysávání
- V porovnání s ručním nafukováním šetří čas a námahu
Vyprazdňování pomocí sací funkce vysavače pro mokré a suché vysávání
- Rychlé a pohodlné vypouštění vzduchu ve srovnání s ručním vypouštěním vzduchu.
Sada příslušenství obsahuje adaptér a trysky ve třech velikostech.
- Adaptér pro bezpečné připojení k sací hadici.
- Tři přiložené velikosti trysek (S, M a L) jsou kompatibilní s ventily různých nafukovacích výrobků a lze je snadno namontovat na adaptér.
Sada příslušenství pro všechny vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|2
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|NW 35
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Nafukovací výrobky (např. nafukovací postel)