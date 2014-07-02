Tapetfjerner
Dampen opløser limen, så tapeter løsner sig og bliver lettere at fjerne. Mundstykket påfører damp på et større område ad gangen.
Dampen opløser limen, så tapeter løsner sig og bliver lettere at fjerne. Mundstykket påfører damp på et større område ad gangen.
Funktioner og fordele
Mundstykke med dampdyse og skraber
- Skånsom mod huden – fjerner hurtigt tapet og limrester.
Damp dækker et stort område
- Kan hurtigt fjerne tapet fra store områder.
Ingen udslip af damp
- Dampen trænger hurtigt ind i tapetet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatible maskiner
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
Anvendelsesområder
- Tapet
- Selv genstridige snavs