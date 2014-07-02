Tapetfjerner

Dampen opløser limen, så tapeter løsner sig og bliver lettere at fjerne. Mundstykket påfører damp på et større område ad gangen.

Dampen opløser limen, så tapeter løsner sig og bliver lettere at fjerne. Mundstykket påfører damp på et større område ad gangen.

Funktioner og fordele
Mundstykke med dampdyse og skraber
  • Skånsom mod huden – fjerner hurtigt tapet og limrester.
Damp dækker et stort område
  • Kan hurtigt fjerne tapet fra store områder.
Ingen udslip af damp
  • Dampen trænger hurtigt ind i tapetet.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 320 x 220 x 100
Anvendelsesområder
  • Tapet
  • Selv genstridige snavs