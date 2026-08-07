WV Udendørs Microfiberklud

Ideel til ydersiden af vinduer: udendørs mikrofiberklud med velcrosystem. Med mange grove fibre. Inkl. Skraber til genstridigt snavs.

Takket være velcrosystemet kan microfiberkluden nemt påsættes sprayflasken. Især egnet til udendørsbrug, grundet grove fibre. Den medfølgende skraber fjerner selv det mest genstridige snavs fra vinduet.

Funktioner og fordele
Udendørs mikrofiberklud
  • For stribefrie vinduer
Velcrolukning
  • Takket være Velcro systemet, kan mikrofiberkluden meget let og hurtigt udskiftes.
Skraber
Passer til WV Sprayflaske (2.633-129.0)
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Tekstil sammensat af fibre 70% polyester; 30% polyamid.
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 275 x 30
Anvendelsesområder
  • Vindue og glasoverflader.
  • Fliser
  • Spejle
  • Selv genstridige snavs