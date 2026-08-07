WV Udendørs Microfiberklud
Ideel til ydersiden af vinduer: udendørs mikrofiberklud med velcrosystem. Med mange grove fibre. Inkl. Skraber til genstridigt snavs.
Takket være velcrosystemet kan microfiberkluden nemt påsættes sprayflasken. Især egnet til udendørsbrug, grundet grove fibre. Den medfølgende skraber fjerner selv det mest genstridige snavs fra vinduet.
Funktioner og fordele
Udendørs mikrofiberklud
- For stribefrie vinduer
Velcrolukning
- Takket være Velcro systemet, kan mikrofiberkluden meget let og hurtigt udskiftes.
Skraber
Passer til WV Sprayflaske (2.633-129.0)
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Tekstil sammensat af fibre
|70% polyester; 30% polyamid.
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Fliser
- Spejle
- Selv genstridige snavs