Maakruvi saab asetada kõikjale. See kruvitakse lihtsalt maasse ja tagab tänu tugevale metallist naelale äärmiselt stabiilse hoidmise. Tänu maapinna piiki integreeritud vesiloodile saab seda paigaldada isegi ebatasasele maastikule. Tänu uuenduslikule FlexChange tehnoloogiale saab voolikukasti lihtsalt ja ilma tööriistu kasutamata maapinnale asetada. Tänu 360° pöörderaadiusele on võimalik voolikuga jõuda ka igasse aianurka ja seeläbi tagada kastmisel maksimaalne liikumisvabadus.