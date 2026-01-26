Maakruvi
Kärcheri voolikukastide maakruvi paindlikuks paigutamiseks kõikjale aias. Maksimaalse liikumisvabaduse tagamiseks saab voolikukarpi maapinnal 360° pöörata.
Maakruvi saab asetada kõikjale. See kruvitakse lihtsalt maasse ja tagab tänu tugevale metallist naelale äärmiselt stabiilse hoidmise. Tänu maapinna piiki integreeritud vesiloodile saab seda paigaldada isegi ebatasasele maastikule. Tänu uuenduslikule FlexChange tehnoloogiale saab voolikukasti lihtsalt ja ilma tööriistu kasutamata maapinnale asetada. Tänu 360° pöörderaadiusele on võimalik voolikuga jõuda ka igasse aianurka ja seeläbi tagada kastmisel maksimaalne liikumisvabadus.
Omadused ja tulu
VaimutaseIntegreeritud vesiloodi võimaldab kruvida maapinda vertikaalselt, sealhulgas ebatasasel maastikul.
Aiavoolikukast 360° rakendusegaMaapinnale paigaldatud voolikukarpi saab pöörata 360° ümber oma telje, mis võimaldab mugavalt kasta aia igas nurgas ilma vooliku keerdumiseta.
Kerge paigaldadaMaandusnaela saab hõlpsasti vajalikus asendis maasse kruvida, kasutades hoobadena kahte kruvikeerajat.
Usaldusväärne hoidmine
- Tugev metallist spindel tagab äärmiselt stabiilse hoidmise maapinnas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|190 x 190 x 487
Kasutusvaldkonnad
- Aed
- Muru
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad