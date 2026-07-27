Imemisvooliku komplekt, 3,5 m
Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.
Komplekti võib ühendada otse pumba külge. Komplekti kuulub vaakumikindel 3,5 m 3/4“ imemisvoolik, mis võimaldab vett pumbata alternatiivsetest allikatest. Imemisfiltri ja tagasilöögiklapiga imemisvoolikut on lihtne ühendada aiapumpade, elektrooniliste survepumpade ja majapidamisveepumpade imemispoolele. Integreeritud tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega. Võib kasutada ka spiraalvooliku komplekti pikendusena. G1 (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.
Omadused ja tulu
Kompleksne ja kasutusvalmis hermeetiline spiraalvoolik, millel on imemisfilter ja tagasilöögiklapp.
- Vee sissevõtuvoolik, mida on lihtne pumba külge kinnitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|3,5
|Keerme suurus
|G1
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|80 x 380 x 380
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.