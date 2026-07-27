Komplekti võib ühendada otse pumba külge. Komplekti kuulub vaakumikindel 3,5 m 3/4“ imemisvoolik, mis võimaldab vett pumbata alternatiivsetest allikatest. Imemisfiltri ja tagasilöögiklapiga imemisvoolikut on lihtne ühendada aiapumpade, elektrooniliste survepumpade ja majapidamisveepumpade imemispoolele. Integreeritud tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega. Võib kasutada ka spiraalvooliku komplekti pikendusena. G1 (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.