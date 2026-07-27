Imemisvooliku komplekt, 7,0 m
Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.
Imemisfiltriga vaakumikindel 3/4“ 7 m imemisvoolik sobib ideaalselt vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest – töökindel PerfectConnect ühendus tagab pumba probleemideta töö. Integreeritud tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega. Imemisvooliku komplekti saab hõlpsasti kinnitada aiapumpade, elektrooniliste survepumpade ja majapidamisveepumpade imemispoolele. Võib kasutada ka imemisvooliku pikendusena. G1 (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele.
Omadused ja tulu
Kompleksne ja kasutusvalmis hermeetiline spiraalvoolik, millel on imemisfilter ja tagasilöögiklapp.
- Vee sissevõtuvoolik, mida on lihtne pumba külge kinnitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|7
|Keerme suurus
|G1
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 380 x 380
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.