Imemisfiltriga vaakumikindel 3/4“ 7 m imemisvoolik sobib ideaalselt vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest – töökindel PerfectConnect ühendus tagab pumba probleemideta töö. Integreeritud tagasilöögiklapp ennetab pumbatud vee tagasivoolamist, lühendades nii pumpamisaega. Imemisvooliku komplekti saab hõlpsasti kinnitada aiapumpade, elektrooniliste survepumpade ja majapidamisveepumpade imemispoolele. Võib kasutada ka imemisvooliku pikendusena. G1 (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele.