Õlarihm
Kergendage kantavat koormat mugava ja ergonoomilise õlarihma abil – nii saate töötada kauem järjest, ilma et ära väsiksite. Sobib mitmetele Kärcheri akutoitel aiatööriistadele.
Ergonoomiline õlarihm võimaldab teil Kärcheri akutoitel aiatööriistadega töötada kauem, ilma et see teid füüsiliselt koormaks. Rihm on mugav ja see muudab tööriista kasutaja jaoks kergemaks. Näiteks saab rihma kasutada koos umbrohueemaldaja WRE 4 Battery, hekilõikuriga PHG 18-45 Battery ja teiste akutoitel aiatööriistadega.
Omadused ja tulu
Kummikattega õlapadi
- Maksimaalselt mugavaks tööks.
Reguleeritav õlarihm
- Reguleeritav vastavalt kasutajale.
Ohutuslukk
- Kui tööriist liigselt kiskuma hakkab, avaneb rihm automaatselt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 60 x 50