Ergonoomiline õlarihm võimaldab teil Kärcheri akutoitel aiatööriistadega töötada kauem, ilma et see teid füüsiliselt koormaks. Rihm on mugav ja see muudab tööriista kasutaja jaoks kergemaks. Näiteks saab rihma kasutada koos umbrohueemaldaja WRE 4 Battery, hekilõikuriga PHG 18-45 Battery ja teiste akutoitel aiatööriistadega.