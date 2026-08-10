Nestemäinen syväpuhdistusaine RM 764N Natural poistaa öljy-, rasva- ja mineraalilikaa matoista ja verhoilluista huonekaluista. Tarjoaa tehokkaan ja turvallisen puhdistuksen sekä synteettisistä että luonnonkuiduista valmistetuille materiaaleille. Tämä Kärcherin kehittämä pesuaine on valmistettu yli 99-prosenttisesti luonnonmukaisista ainesosista, ja sen pinta-aktiiviset aineet ovat peräisin vehnäleseistä ja maissista. Raaka-aineet saadaan hyödyntämällä elintarviketeollisuuden sivujakeita. RM 764 N on vapaa mineraaliöljyistä, mikromuoveista, väriaineista, silikoniöljystä ja fosfaateista. Se soveltuu käytettäväksi Kärcher Puzzi -tekstiilipesureiden ja BRC-matopesukoneiden Kärcher iCapsol-teknologian ansiosta lika kapseloituu, kiteytyy kuivuessaan ja voidaan yksinkertaisesti imuroida pois. Huuhtelua ei tarvita, mikä säästää aikaa ja vähentää kosteutta, jotta matot ovat nopeammin kävelykuivia. WoolSafe-sertifiointi vahvistaa aineen soveltuvuuden herkille luonnonkuiduille, kuten puhtaalle uudelle villalle ja lampaanvillalle. Integroitu hajunpoistaja poistaa epämiellyttävät hajut ja antaa pinnoille puhtaan raikkaan tuoksun.