EasyFix-höyrypesurin lattiasuuttimen kanssa yhteensopiva lattianpuhdistusliina takaa erinomaiset puhdistustulokset tiivistetyillä kovilla lattioilla - jokaiseen nurkkaan ja reunaan asti. Älykkään tarranauhajärjestelmän ansiosta lattialiina voidaan kiinnittää lattiasuuttimeen nopeasti ja helposti: Laita liina lattialle ja paina se yksinkertaisesti EasyFix-lattiasuuttimeen ja se on heti käyttövalmis. Puhdistuksen jälkeen lattianpuhdistusliina voidaan irrottaa EasyFix lattiasuutimesta helposti ja ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevan lenkin päälle ja vedä lattiasuutinta ylöspäin ja irti liinasta. Näin vältät turhaa kosketusta likaiseen liinaan.