EasyFix-lattiasuutinsetti
Kätevän lenkkijärjestelmän ansiota tarrakiinnitteisen liinan saa vaihdettua koskematta likaan. Setti sisältää yhden EasyFix-lattialiinan sekä -suulakkeen.
EasyFix-höyrypesurin lattiasuuttimen kanssa yhteensopiva lattianpuhdistusliina takaa erinomaiset puhdistustulokset tiivistetyillä kovilla lattioilla - jokaiseen nurkkaan ja reunaan asti. Älykkään tarranauhajärjestelmän ansiosta lattialiina voidaan kiinnittää lattiasuuttimeen nopeasti ja helposti: Laita liina lattialle ja paina se yksinkertaisesti EasyFix-lattiasuuttimeen ja se on heti käyttövalmis. Puhdistuksen jälkeen lattianpuhdistusliina voidaan irrottaa EasyFix lattiasuutimesta helposti ja ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevan lenkin päälle ja vedä lattiasuutinta ylöspäin ja irti liinasta. Näin vältät turhaa kosketusta likaiseen liinaan.
Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuitu
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Innovatiivinen lamella teknologia
Joustava nivel
- Ergonominen työskentelyasento.
- Ylettyy kalusteiden alle.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Helppo nurkkien ja kulmien siivous.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 115 x 100
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat