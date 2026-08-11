EasyFix-lattiasuutinsetti

Kätevän lenkkijärjestelmän ansiota tarrakiinnitteisen liinan saa vaihdettua koskematta likaan. Setti sisältää yhden EasyFix-lattialiinan sekä -suulakkeen.

EasyFix-höyrypesurin lattiasuuttimen kanssa yhteensopiva lattianpuhdistusliina takaa erinomaiset puhdistustulokset tiivistetyillä kovilla lattioilla - jokaiseen nurkkaan ja reunaan asti. Älykkään tarranauhajärjestelmän ansiosta lattialiina voidaan kiinnittää lattiasuuttimeen nopeasti ja helposti: Laita liina lattialle ja paina se yksinkertaisesti EasyFix-lattiasuuttimeen ja se on heti käyttövalmis. Puhdistuksen jälkeen lattianpuhdistusliina voidaan irrottaa EasyFix lattiasuutimesta helposti ja ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevan lenkin päälle ja vedä lattiasuutinta ylöspäin ja irti liinasta. Näin vältät turhaa kosketusta likaiseen liinaan.

Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuitu
  • Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
Tarrakiinnitys
  • Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Innovatiivinen lamella teknologia
Joustava nivel
  • Ergonominen työskentelyasento.
  • Ylettyy kalusteiden alle.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
  • Helppo nurkkien ja kulmien siivous.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 345 x 115 x 100
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Laatat ja saumat