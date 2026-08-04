Helppokäyttöinen vaahdotin ammattikäyttöön. Suunniteltu pesureille, joissa ei servo control-toimintoa. Erinomainen lopputulos RM 838 vaahtopesuaineella. Vaahdottimen käyttö voi vähentää pesuaineen kulutusta jopa 50%. Sumutuskulma voidaan säätää suoraan suuttimesta ja pesuaineen säätömahdollisuus löytyy vaahdottimen sisältä imuputkesta. Pesuaine voidaan säätää 1% , 2% tai 3% seostukselle. Lisäksi vakaa, kestävä ja ergonominen puhdistusainesäiliö on erittäin helppo täyttää suuren aukonsa ansiosta ja se on nopeasti vaihdettavissa.