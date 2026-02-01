Nema više usisavanja prije brisanja! Zahvaljujući tehnologiji s 4 valjka s proturotacijskom rotacijom, naš bežični čistač kamenih podova FC 7 brzo i bez napora uklanja svakodnevnu mokru i suhu prljavštinu sa svih tvrdih podova – a s preklopivom funkcijom pojačanja može se koristiti i za vrlo tvrdokornu prljavštinu i sve do ruba. Zahvaljujući filteru za dlake, može čak i pokupiti dlake. To rezultira uštedom vremena do 50%** u usporedbi s konvencionalnim metodama čišćenja i oko 20% boljim rezultatima čišćenja u usporedbi s običnim mopom*. S vremenom rada od 45 minuta, snažna baterija može očistiti do 175 m² otpornih tvrdih podova i pukotina. Količina vode i brzina rotacije automatski navlaženih valjaka mogu se podesiti na dvije razine čišćenja kako bi odgovarale vrsti poda, a nema potrebe za vučenjem kanti zahvaljujući odvojenim spremnicima za svježu i prljavu vodu.