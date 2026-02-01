Čistač tvrdih podova FC 7 Cordless Stone

Svježe očišćeni podovi bez potrebe za prethodnim usisavanjem: bežični čistač kamenih podova FC 7 uklanja sve vrste svakodnevne suhe i mokre prljavštine u jednom koraku.

Nema više usisavanja prije brisanja! Zahvaljujući tehnologiji s 4 valjka s proturotacijskom rotacijom, naš bežični čistač kamenih podova FC 7 brzo i bez napora uklanja svakodnevnu mokru i suhu prljavštinu sa svih tvrdih podova – a s preklopivom funkcijom pojačanja može se koristiti i za vrlo tvrdokornu prljavštinu i sve do ruba. Zahvaljujući filteru za dlake, može čak i pokupiti dlake. To rezultira uštedom vremena do 50%** u usporedbi s konvencionalnim metodama čišćenja i oko 20% boljim rezultatima čišćenja u usporedbi s običnim mopom*. S vremenom rada od 45 minuta, snažna baterija može očistiti do 175 m² otpornih tvrdih podova i pukotina. Količina vode i brzina rotacije automatski navlaženih valjaka mogu se podesiti na dvije razine čišćenja kako bi odgovarale vrsti poda, a nema potrebe za vučenjem kanti zahvaljujući odvojenim spremnicima za svježu i prljavu vodu.

Značajke i prednosti
2 u 1: uklanja svakodnevnu prljavštinu u samo jednom koraku
  • 50 posto uštede vremena**: Duo!Move tehnologija s dva para valjaka koji se suprotno rotiraju omogućuje temeljito brisanje bez zamornog prethodnog usisavanja.
  • Optimalno usisavanje dlaka pomoću integriranog filtera za dlake.
  • Čisti sve do ruba.
Brisanje 20 posto* čišće i ugodnije u odnosu na običnu krpu
  • Sustav s 2 spremnika s Hygienic!Spin+: trajno vlaženje valjaka iz spremnika za svježu vodu dok se prljavština skuplja u spremniku za prljavu vodu. Za uklanjanje bakterija do 99,9%***.
  • Bez puno truda: nema nošenja kante, nema mučenja s krpom na podu, nema trljanja.
Može se nagnuti za 180°, lako se manevrira i stoji samostalno
  • Jednostavno čišćenje oko predmeta i ispod namještaja zahvaljujući fleksibilnom okretnom zglobu i dizajnu Pass!Under koji se otvara od 180°.
  • Dva para Duo!Move valjaka koji se okreću u suprotnom smjeru osiguravaju nježno i lako klizanje po podu.
  • Praktično kod prekida radova: uređaj je samostojeći.
Iznimno tih
  • Ugodna glasnoća od samo 59 dB.
Dva različita načina čišćenja i funkcija pojačanja
  • Rotaciju valjaka i količinu vode moguće je namjestiti ovisno o vrsti prljavštine i poda, dodatno pojačanje za tvrdokornu prljavštinu.
  • Prikladno za sve tvrde podloge - uključujući parket, laminat, kamene i keramičke pločice, PVC i vinil.
  • Zbog vrlo malo preostale vlage podovi su ponovno prohodni nakon cca. 2 minute.
Vrijeme trajanja od pribl. 45 minuta zahvaljujući snažnoj litij-ionskoj bateriji
  • Neovisnost o priključcima struje za maksimalnu slobodu kretanja prilikom čišćenja - nema potrebe za stalnim mijenjanjem utičnica.
  • 3-stupanjski LED zaslon kao intuitvni prikaz napunjenosti baterije.
Jednostavno čišćenje uređaja pomoću funkcije System!Clean
  • System!Clean način samočišćenja za brzo čišćenje crijeva i valjaka s 400 okretaja valjaka u minuti.
  • Jednostavno čišćenje filtara za dlake pomoću isporučene četke.
  • Spremnik vode se može prati u perilici za suđe i skinuti bez da se dođe u dodir s prljavštinom.
Pametno nadziranje razine u spremniku
  • Vizualni i akustični signal u slučaju praznog spremnika čiste vode odnosno punog spremnika otpadne vode.
  • Zaštita od prelijevanja: automatsko isključivanje ako se spremnik prljave vode ne isprazni.
Stanica za odlaganje i čišćenje
  • Viši položaj u stanici za odlaganje za jednostavno uklanjanje i sušenje valjaka.
  • Praktično skladištenje pribora u stanici za čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak po punjenju baterije (m²) pribl. 175
Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml) 400
Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml) 200
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina valjka (mm) 300
Vrijeme sušenja očišćenog poda (min) pribl. 2
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Napon baterije (V) 25
Kapacitet baterije (Ah) 2,85
Vrijeme rada baterije (min) pribl. 45
Vrijeme punjenja baterije (h) 4
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 310 x 230 x 1210

* Uređaj FC 7 Cordless postiže do 20% bolje rezultate čišćenja u odnosu na obične krpe u kategoriji „Brisanje“. Odnosi se na prosječne rezultate testiranja učinkovitosti kod čišćenja, sakupljanja prljavštine i čišćenje na rubovima. /
** Pomoću Kärcher uređaja za čišćenje podova, vrijeme čišćenja se smanjuje za 50%, budući da se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s tvrdih podloga u jednom jedinom koraku, bez prethodnog usisavanja. /
*** Prilikom čišćenja površina ubija se do 99,9% svih uobičajenih kućnih bakterija koje se nalaze na glatkim tvrdim površinama (testni klica: Enterococcus hirae). Prema testu s 4 polja (na temelju DIN EN 16615:2015-06).

Opseg isporuke

  • Univerzalni valjak: 4 Komad(a)
  • Valjak za površine od kamena: 4 Komad(a)
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 500 ml, Sredstvo za čišćenje kamenih podova RM 537, 30 ml
  • Stanica za čišćenje i parkirna stanica
  • Punjač baterija
  • Četka za čišćenje

Oprema

  • Namjestiva vrtnja valjaka i količina vode
  • Sustav s dva spremnika
  • Način samočišćenja
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Gruba prljavština
  • Fina prljavština
  • Suha prljavština
  • Vlažna prljavština
Pribor
Sredstva za čišćenje
