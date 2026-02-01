Čistač tvrdih podova FC 8 Smart Signature Line

Svježe obrisani podovi bez prethodnog usisavanja: čistač podova FC 8 Smart Signature Line uklj. LED diode to omogućuju. S atraktivnim LCD zaslonom i vezom za aplikacije.

Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose originalni potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera kao poseban dizajnerski element, poput FC 8 Smart Signature Line, što ga čini odmah prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. Čistač poda na baterije daje vašem podu pravi WOW faktor – i to u pola uobičajenog vremena.** Zahvaljujući dva para valjaka Duo!Move koji se suprotno rotiraju i funkciji Hygienic!Spin+, uklanja do 99,9% svih bakterija***, a također uklanja suhu i mokru svakodnevnu prljavštinu bez prethodnog usisavanja. Naš vrhunski model ima atraktivan LCD zaslon i vezu s aplikacijom koja pruža pametnu podršku za vaše zadatke čišćenja. Jednostavne upute korak po korak na zaslonu brzo će vam reći sve što trebate znati o svom uređaju. Različiti načini čišćenja, optimizirani za različite vrste podova, mogu se prenijeti na uređaj putem aplikacije i odabrati na zaslonu. Individualna podešavanja količine vode i brzine valjaka mogu se izvršiti i putem aplikacije.

Značajke i prednosti
Čistač tvrdih podova FC 8 Smart Signature Line: Prednosti Signature Line
Prednosti Signature Line
Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Čistač tvrdih podova FC 8 Smart Signature Line: Atraktivan LCD zaslon
Atraktivan LCD zaslon
Jednostavna aplikacija uređaja s uputama korak po korak. Izbjegavanje pogrešaka u aplikaciji putem upozorenja i poruka o pogreškama na zaslonu. Intuitivan rad.
Čistač tvrdih podova FC 8 Smart Signature Line: Bezbroj mogućnosti za načine čišćenja
Bezbroj mogućnosti za načine čišćenja
Često potrebni načini čišćenja unaprijed su postavljeni na uređaju: dva načina čišćenja s različitim količinama vode i brzinama valjaka te funkcija pojačanja za tvrdokornu prljavštinu. Uz povezivanje s aplikacijom: prijenos velikog broja dodatnih načina čišćenja na uređaj, optimiziranih za različite vrste podova, kao i konfiguracija vlastitih individualnih načina čišćenja. Prikladno za sve tvrde podloge - uključujući parket, laminat, kamene i keramičke pločice, PVC i vinil.
2 u 1: uklanja svakodnevnu prljavštinu u samo jednom koraku
  • 50 posto uštede vremena**: Duo!Move tehnologija s dva para valjaka koji se suprotno rotiraju omogućuje temeljito brisanje bez zamornog prethodnog usisavanja.
  • Optimalno usisavanje dlaka pomoću integriranog filtera za dlake.
  • Čisti sve do ruba.
Brisanje 20 posto* čišće i ugodnije u odnosu na običnu krpu
  • Sustav s 2 spremnika s Hygienic!Spin+: trajno vlaženje valjaka iz spremnika za svježu vodu dok se prljavština skuplja u spremniku za prljavu vodu. Za uklanjanje bakterija do 99,9%***.
  • Bez puno truda: nema nošenja kante, nema mučenja s krpom na podu, nema trljanja.
Može se nagnuti za 180°, lako se manevrira i stoji samostalno
  • Jednostavno čišćenje oko predmeta i ispod namještaja zahvaljujući fleksibilnom okretnom zglobu i dizajnu Pass!Under koji se otvara od 180°.
  • Dva para Duo!Move valjaka koji se okreću u suprotnom smjeru osiguravaju nježno i lako klizanje po podu.
  • Praktično kod prekida radova: uređaj je samostojeći.
Iznimno tih
  • Ugodna glasnoća od samo 59 dB.
Otprilike 60 minuta rada baterije od snažne litij-ionske baterije
  • Atraktivan LCD zaslon prikazuje razinu baterije u postocima, minutama ili kao statusna traka.
Jednostavno čišćenje uređaja pomoću funkcije System!Clean
  • System!Clean način samočišćenja za brzo čišćenje crijeva i valjaka s 400 okretaja valjaka u minuti.
  • Jednostavno čišćenje filtara za dlake pomoću isporučene četke.
  • Spremnik vode se može prati u perilici za suđe i skinuti bez da se dođe u dodir s prljavštinom.
Nastavak za podove s integriranim LED lampicama
  • Za rasvijetljivanje područja ispod namještaja ili tamnih udubljenja i kutova.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak po punjenju baterije (m²) pribl. 230
Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml) 400
Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml) 200
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina valjka (mm) 300
Vrijeme sušenja očišćenog poda (min) pribl. 2
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Napon baterije (V) 25
Kapacitet baterije (Ah) 2,85
Vrijeme rada baterije (min) pribl. 60
Vrijeme punjenja baterije (h) 4
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 310 x 230 x 1210

* Uređaj FC 7 Cordless postiže do 20% bolje rezultate čišćenja u odnosu na obične krpe u kategoriji „Brisanje“. Odnosi se na prosječne rezultate testiranja učinkovitosti kod čišćenja, sakupljanja prljavštine i čišćenje na rubovima. /
** Pomoću Kärcher uređaja za čišćenje podova, vrijeme čišćenja se smanjuje za 50%, budući da se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s tvrdih podloga u jednom jedinom koraku, bez prethodnog usisavanja. /
*** Prilikom čišćenja površina ubija se do 99,9% svih uobičajenih kućnih bakterija koje se nalaze na glatkim tvrdim površinama (testni klica: Enterococcus hirae). Prema testu s 4 polja (na temelju DIN EN 16615:2015-06).

Opseg isporuke

  • Univerzalni valjak: 4 Komad(a)
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 30 ml
  • Stanica za čišćenje i parkirna stanica
  • Punjač baterija
  • Četka za čišćenje

Oprema

  • Namjestiva vrtnja valjaka i količina vode
  • Sustav s dva spremnika
  • Nastavak za podove s integriranim LED lampicama
  • Povezivanje putem Bluetootha
  • pametne usluge/značajke u aplikaciji
  • LCD zaslon
  • Način samočišćenja
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Gruba prljavština
  • Fina prljavština
  • Suha prljavština
  • Vlažna prljavština
