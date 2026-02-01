Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose originalni potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera kao poseban dizajnerski element, poput FC 8 Smart Signature Line, što ga čini odmah prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. Čistač poda na baterije daje vašem podu pravi WOW faktor – i to u pola uobičajenog vremena.** Zahvaljujući dva para valjaka Duo!Move koji se suprotno rotiraju i funkciji Hygienic!Spin+, uklanja do 99,9% svih bakterija***, a također uklanja suhu i mokru svakodnevnu prljavštinu bez prethodnog usisavanja. Naš vrhunski model ima atraktivan LCD zaslon i vezu s aplikacijom koja pruža pametnu podršku za vaše zadatke čišćenja. Jednostavne upute korak po korak na zaslonu brzo će vam reći sve što trebate znati o svom uređaju. Različiti načini čišćenja, optimizirani za različite vrste podova, mogu se prenijeti na uređaj putem aplikacije i odabrati na zaslonu. Individualna podešavanja količine vode i brzine valjaka mogu se izvršiti i putem aplikacije.