Čistač tvrdih podova FC 8 Smart Signature Line
Svježe obrisani podovi bez prethodnog usisavanja: čistač podova FC 8 Smart Signature Line uklj. LED diode to omogućuju. S atraktivnim LCD zaslonom i vezom za aplikacije.
Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose originalni potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera kao poseban dizajnerski element, poput FC 8 Smart Signature Line, što ga čini odmah prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. Čistač poda na baterije daje vašem podu pravi WOW faktor – i to u pola uobičajenog vremena.** Zahvaljujući dva para valjaka Duo!Move koji se suprotno rotiraju i funkciji Hygienic!Spin+, uklanja do 99,9% svih bakterija***, a također uklanja suhu i mokru svakodnevnu prljavštinu bez prethodnog usisavanja. Naš vrhunski model ima atraktivan LCD zaslon i vezu s aplikacijom koja pruža pametnu podršku za vaše zadatke čišćenja. Jednostavne upute korak po korak na zaslonu brzo će vam reći sve što trebate znati o svom uređaju. Različiti načini čišćenja, optimizirani za različite vrste podova, mogu se prenijeti na uređaj putem aplikacije i odabrati na zaslonu. Individualna podešavanja količine vode i brzine valjaka mogu se izvršiti i putem aplikacije.
Značajke i prednosti
Prednosti Signature LinePotpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Atraktivan LCD zaslonJednostavna aplikacija uređaja s uputama korak po korak. Izbjegavanje pogrešaka u aplikaciji putem upozorenja i poruka o pogreškama na zaslonu. Intuitivan rad.
Bezbroj mogućnosti za načine čišćenjaČesto potrebni načini čišćenja unaprijed su postavljeni na uređaju: dva načina čišćenja s različitim količinama vode i brzinama valjaka te funkcija pojačanja za tvrdokornu prljavštinu. Uz povezivanje s aplikacijom: prijenos velikog broja dodatnih načina čišćenja na uređaj, optimiziranih za različite vrste podova, kao i konfiguracija vlastitih individualnih načina čišćenja. Prikladno za sve tvrde podloge - uključujući parket, laminat, kamene i keramičke pločice, PVC i vinil.
2 u 1: uklanja svakodnevnu prljavštinu u samo jednom koraku
- 50 posto uštede vremena**: Duo!Move tehnologija s dva para valjaka koji se suprotno rotiraju omogućuje temeljito brisanje bez zamornog prethodnog usisavanja.
- Optimalno usisavanje dlaka pomoću integriranog filtera za dlake.
- Čisti sve do ruba.
Brisanje 20 posto* čišće i ugodnije u odnosu na običnu krpu
- Sustav s 2 spremnika s Hygienic!Spin+: trajno vlaženje valjaka iz spremnika za svježu vodu dok se prljavština skuplja u spremniku za prljavu vodu. Za uklanjanje bakterija do 99,9%***.
- Bez puno truda: nema nošenja kante, nema mučenja s krpom na podu, nema trljanja.
Može se nagnuti za 180°, lako se manevrira i stoji samostalno
- Jednostavno čišćenje oko predmeta i ispod namještaja zahvaljujući fleksibilnom okretnom zglobu i dizajnu Pass!Under koji se otvara od 180°.
- Dva para Duo!Move valjaka koji se okreću u suprotnom smjeru osiguravaju nježno i lako klizanje po podu.
- Praktično kod prekida radova: uređaj je samostojeći.
Iznimno tih
- Ugodna glasnoća od samo 59 dB.
Otprilike 60 minuta rada baterije od snažne litij-ionske baterije
- Atraktivan LCD zaslon prikazuje razinu baterije u postocima, minutama ili kao statusna traka.
Jednostavno čišćenje uređaja pomoću funkcije System!Clean
- System!Clean način samočišćenja za brzo čišćenje crijeva i valjaka s 400 okretaja valjaka u minuti.
- Jednostavno čišćenje filtara za dlake pomoću isporučene četke.
- Spremnik vode se može prati u perilici za suđe i skinuti bez da se dođe u dodir s prljavštinom.
Nastavak za podove s integriranim LED lampicama
- Za rasvijetljivanje područja ispod namještaja ili tamnih udubljenja i kutova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak po punjenju baterije (m²)
|pribl. 230
|Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml)
|400
|Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml)
|200
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina valjka (mm)
|300
|Vrijeme sušenja očišćenog poda (min)
|pribl. 2
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Napon baterije (V)
|25
|Kapacitet baterije (Ah)
|2,85
|Vrijeme rada baterije (min)
|pribl. 60
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|4
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Uređaj FC 7 Cordless postiže do 20% bolje rezultate čišćenja u odnosu na obične krpe u kategoriji „Brisanje“. Odnosi se na prosječne rezultate testiranja učinkovitosti kod čišćenja, sakupljanja prljavštine i čišćenje na rubovima. /
** Pomoću Kärcher uređaja za čišćenje podova, vrijeme čišćenja se smanjuje za 50%, budući da se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s tvrdih podloga u jednom jedinom koraku, bez prethodnog usisavanja. /
*** Prilikom čišćenja površina ubija se do 99,9% svih uobičajenih kućnih bakterija koje se nalaze na glatkim tvrdim površinama (testni klica: Enterococcus hirae). Prema testu s 4 polja (na temelju DIN EN 16615:2015-06).
Opseg isporuke
- Univerzalni valjak: 4 Komad(a)
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 30 ml
- Stanica za čišćenje i parkirna stanica
- Punjač baterija
- Četka za čišćenje
Oprema
- Namjestiva vrtnja valjaka i količina vode
- Sustav s dva spremnika
- Nastavak za podove s integriranim LED lampicama
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- LCD zaslon
- Način samočišćenja
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tvrdokorne nečistoće
- Gruba prljavština
- Fina prljavština
- Suha prljavština
- Vlažna prljavština