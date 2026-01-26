Ručni čistač OC Handheld Compact
OC Ručni kompaktni perač srednjeg tlaka s litij-ionskom baterijom, sklopivom ručkom i usisnim crijevom za svestrano mobilno čišćenje, neovisno o struji i priključku za vodu.
OC Handheld Compact je kompaktan, ručni čistač srednjeg tlaka za fleksibilnu, mobilnu upotrebu. Zahvaljujući integriranoj litij-ionskoj bateriji i 5-metarskom usisnom crijevu za vanjske izvore vode, možete čistiti neovisno o priključku za struju ili vodu – idealno za korištenje u pokretu i oko kuće. Lagan, inovativan dizajn s uvlačivom ručkom omogućuje pohranu koja štedi prostor i jednostavan transport. S 2-stupanjskim podešavanjem tlaka, tlak se može podesiti između otprilike 6 i 15 bara, idealno za čišćenje osjetljivih površina ili produljenje vremena rada baterije do 30 minuta. LED indikator pruža informacije o načinu rada i vremenu rada baterije. 4-u-1 Multi Jet omogućuje vam brzo prebacivanje između 4 vrste prskanja, dok Kärcher tehnologija mlaznica osigurava nježno i učinkovito čišćenje. Deterdžent se može nanositi s mlaznicom koja je predviđena za tu svrhu. Savršeno za brzu, nekompliciranu upotrebu bez dugotrajnog postavljanja, bilo da se radi o kampiranju, nakon biciklističkih ili planinarskih tura ili u vrtu. Baterija se može puniti putem USB-C. Nije kompatibilan s priključcima za vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Mobilno čišćenjeS priloženim usisnim crijevom i integriranom baterijom, možete jednostavno čistiti u pokretu – neovisno o priključcima za vodu i struju (nije kompatibilno s priključkom za vrtno crijevo). Fleksibilan za korištenje u mnogim različitim zadacima čišćenja, npr. za bicikle, vrtnu i kampersku opremu, pse ili čišćenje mjesta na automobilu. USB priključak za punjenje tipa C na uređaju omogućuje fleksibilno punjenje čak i u pokretu, npr. u automobilu ili na powerbanku.
Podešavanje tlaka s LED indikacijomOvisno o zadatku čišćenja, možete birati između Max (15 bara) i eco!Mode¹⁾ (otprilike 6 bara). Idealno za osjetljive površine ili za produljenje vremena rada baterije do 30 minuta. LED svjetlo daje informacije o trenutnom statusu napunjenosti baterije.
Lagan i kompaktan dizajn uređajaMinimizira potrošnju prostora tijekom transporta i skladištenja – inovativni dizajn uređaja omogućuje sklapanje ručke nakon upotrebe. To smanjuje veličinu pakiranja OC Handheld Compact uređaja. Zahvaljujući laganom i minimalističkom dizajnu, uređaj je jednostavan za rukovanje i udobno leži u ruci, čak i pri duljoj upotrebi.
Učinkovit i blag srednji tlak
- Zahvaljujući učinkovitoj Kärcher tehnologiji mlaznica i 4-u-1 Multi Jet-u, perač pod tlakom nježno čisti i štedi vodu. Prljavština se uklanja vrlo učinkovito.
- Idealan izbor za zaštitu osjetljivih komponenti na biciklima, kao što su ležajevi, brtve ili glavčine.
- Pouzdano i precizno čišćenje, čak i na teško dostupnim mjestima.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
- Multi Jet kombinira četiri vrste prskanja u jednoj mlaznici, koja se može podesiti jednostavnim okretanjem glave mlaznice.
- Usisno crijevo omogućuje korištenje vode iz vanjskih izvora vode kao što su kanistar, kanta ili potok. Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući duljini od 5 m.
- Mlaz deterdženta olakšava nanošenje deterdženta na veliku površinu za još učinkovitije čišćenje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Tlak (bar)
|maks. 15
|Područje tlaka
|Srednji tlak
|Protok (l/h)
|150
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon (V)
|7,2
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalni mod: / 12 eco!efficiency modus: / 30
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (h)
|3
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ U postavci eco!Mode, potrošnja vode se smanjuje u prosjeku za 24%, a potrošnja energije u prosjeku za 54% u usporedbi s najvišom postavkom (Max način rada).
Opseg isporuke
- Punjač: 5 V / 2 A USB kabel + adapter (po 1 komadu)
- 4-u-1 Multi Jet
- Usisno crijevo
- Boca deterdženta
Oprema
- Usisavanje vode
- Integrirani filtar za vodu
- Sklopiva ručka
Područja primjene
- Bicikli
- Šator / oprema za kampiranje
- Kućni ljubimci / psi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)
- Dječja kolica / buggy
- Kante za smeće
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Rolete/rolo zavjese