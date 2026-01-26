Ručni čistač OC Handheld Compact

OC Ručni kompaktni perač srednjeg tlaka s litij-ionskom baterijom, sklopivom ručkom i usisnim crijevom za svestrano mobilno čišćenje, neovisno o struji i priključku za vodu.

OC Handheld Compact je kompaktan, ručni čistač srednjeg tlaka za fleksibilnu, mobilnu upotrebu. Zahvaljujući integriranoj litij-ionskoj bateriji i 5-metarskom usisnom crijevu za vanjske izvore vode, možete čistiti neovisno o priključku za struju ili vodu – idealno za korištenje u pokretu i oko kuće. Lagan, inovativan dizajn s uvlačivom ručkom omogućuje pohranu koja štedi prostor i jednostavan transport. S 2-stupanjskim podešavanjem tlaka, tlak se može podesiti između otprilike 6 i 15 bara, idealno za čišćenje osjetljivih površina ili produljenje vremena rada baterije do 30 minuta. LED indikator pruža informacije o načinu rada i vremenu rada baterije. 4-u-1 Multi Jet omogućuje vam brzo prebacivanje između 4 vrste prskanja, dok Kärcher tehnologija mlaznica osigurava nježno i učinkovito čišćenje. Deterdžent se može nanositi s mlaznicom koja je predviđena za tu svrhu. Savršeno za brzu, nekompliciranu upotrebu bez dugotrajnog postavljanja, bilo da se radi o kampiranju, nakon biciklističkih ili planinarskih tura ili u vrtu. Baterija se može puniti putem USB-C. Nije kompatibilan s priključcima za vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Ručni čistač OC Handheld Compact: Mobilno čišćenje
Mobilno čišćenje
S priloženim usisnim crijevom i integriranom baterijom, možete jednostavno čistiti u pokretu – neovisno o priključcima za vodu i struju (nije kompatibilno s priključkom za vrtno crijevo). Fleksibilan za korištenje u mnogim različitim zadacima čišćenja, npr. za bicikle, vrtnu i kampersku opremu, pse ili čišćenje mjesta na automobilu. USB priključak za punjenje tipa C na uređaju omogućuje fleksibilno punjenje čak i u pokretu, npr. u automobilu ili na powerbanku.
Ručni čistač OC Handheld Compact: Podešavanje tlaka s LED indikacijom
Podešavanje tlaka s LED indikacijom
Ovisno o zadatku čišćenja, možete birati između Max (15 bara) i eco!Mode¹⁾ (otprilike 6 bara). Idealno za osjetljive površine ili za produljenje vremena rada baterije do 30 minuta. LED svjetlo daje informacije o trenutnom statusu napunjenosti baterije.
Ručni čistač OC Handheld Compact: Lagan i kompaktan dizajn uređaja
Lagan i kompaktan dizajn uređaja
Minimizira potrošnju prostora tijekom transporta i skladištenja – inovativni dizajn uređaja omogućuje sklapanje ručke nakon upotrebe. To smanjuje veličinu pakiranja OC Handheld Compact uređaja. Zahvaljujući laganom i minimalističkom dizajnu, uređaj je jednostavan za rukovanje i udobno leži u ruci, čak i pri duljoj upotrebi.
Učinkovit i blag srednji tlak
  • Zahvaljujući učinkovitoj Kärcher tehnologiji mlaznica i 4-u-1 Multi Jet-u, perač pod tlakom nježno čisti i štedi vodu. Prljavština se uklanja vrlo učinkovito.
  • Idealan izbor za zaštitu osjetljivih komponenti na biciklima, kao što su ležajevi, brtve ili glavčine.
  • Pouzdano i precizno čišćenje, čak i na teško dostupnim mjestima.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
  • Multi Jet kombinira četiri vrste prskanja u jednoj mlaznici, koja se može podesiti jednostavnim okretanjem glave mlaznice.
  • Usisno crijevo omogućuje korištenje vode iz vanjskih izvora vode kao što su kanistar, kanta ili potok. Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući duljini od 5 m.
  • Mlaz deterdženta olakšava nanošenje deterdženta na veliku površinu za još učinkovitije čišćenje tvrdokorne prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Tlak (bar) maks. 15
Područje tlaka Srednji tlak
Protok (l/h) 150
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon (V) 7,2
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) Normalni mod: / 12 eco!efficiency modus: / 30
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (h) 3
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 254 x 71 x 186

¹⁾ U postavci eco!Mode, potrošnja vode se smanjuje u prosjeku za 24%, a potrošnja energije u prosjeku za 54% u usporedbi s najvišom postavkom (Max način rada).

Opseg isporuke

  • Punjač: 5 V / 2 A USB kabel + adapter (po 1 komadu)
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Usisno crijevo
  • Boca deterdženta

Oprema

  • Usisavanje vode
  • Integrirani filtar za vodu
  • Sklopiva ručka
Videos
Područja primjene
  • Bicikli
  • Šator / oprema za kampiranje
  • Kućni ljubimci / psi
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)
  • Dječja kolica / buggy
  • Kante za smeće
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Rolete/rolo zavjese
Sredstva za čišćenje
