OC Handheld Compact je kompaktan, ručni čistač srednjeg tlaka za fleksibilnu, mobilnu upotrebu. Zahvaljujući integriranoj litij-ionskoj bateriji i 5-metarskom usisnom crijevu za vanjske izvore vode, možete čistiti neovisno o priključku za struju ili vodu – idealno za korištenje u pokretu i oko kuće. Lagan, inovativan dizajn s uvlačivom ručkom omogućuje pohranu koja štedi prostor i jednostavan transport. S 2-stupanjskim podešavanjem tlaka, tlak se može podesiti između otprilike 6 i 15 bara, idealno za čišćenje osjetljivih površina ili produljenje vremena rada baterije do 30 minuta. LED indikator pruža informacije o načinu rada i vremenu rada baterije. 4-u-1 Multi Jet omogućuje vam brzo prebacivanje između 4 vrste prskanja, dok Kärcher tehnologija mlaznica osigurava nježno i učinkovito čišćenje. Deterdžent se može nanositi s mlaznicom koja je predviđena za tu svrhu. Savršeno za brzu, nekompliciranu upotrebu bez dugotrajnog postavljanja, bilo da se radi o kampiranju, nakon biciklističkih ili planinarskih tura ili u vrtu. Baterija se može puniti putem USB-C. Nije kompatibilan s priključcima za vrtno crijevo.